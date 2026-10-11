Le taux de départ des jeunes issus de grandes écoles est de 15 %, un an après leurs études, d’après l’Institut Montaigne. Il était de 13 % en 2023 et de 12 % en 2022… alors, oui, le phénomène s’aggrave. Un quart de jeunes talents perdus, c’est un chiffre qui se ressent aussi sur la productivité du pays… et directement sur les comptes, avec un coût estimé à 2 milliards d’euros par promotion.