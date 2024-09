Temps de lecture estimé : 2 minutes

Fiable à 80 % selon un contrôle interne, la start-up TOP repère les signaux faibles et parvient à repérer les démissionnaires… Avant le moment fatidique !

Chaque semaine, nous mettons à l’honneur un concept, une expression, une théorie, une idée, un jargon… directement lié à notre quotidien : la vie de bureau ! Zoom sur une IA qui prévoit les démissions.



TOP, pour Team opportunity prediction. En langue américaine, encore et toujours… Une plate-forme conçue par l’entrepreneur français Maxime Cariou, féru d’intelligence artificielle. Un profil atypique, forcément. Soyez rassurés d’emblée : le dispositif est parfaitement conforme au RGPD (Règlement général sur la protection des données) et à sa déclinaison spécifique, l’IA Act.

Comment l’IA développée par TOP Turnover parvient-elle depuis trois ans déjà à prévoir les démissions ? Grâce à la data, tout simplement. En clair, l’IA couple une vingtaine d’éléments qui sont autant de signaux faibles. Cela va de la moyenne de salaire au taux moyen de « turnover » (roulement) dans le secteur visé, en passant par la date de la dernière prime de l’employé ou encore le nombre de collaborateurs dans la boîte.

De l’industrie à l’immobilier en passant par le médical ou le secteur bancaire… TOP Turnover dispose d’indicateurs propres à chaque secteur économique et affiche une promesse claire aux divers décideurs : « Anticipez les départs massifs en ajustant vos offres salariales en fonction du marché grâce à TOP. » Un outil comparatif des salaires permet également de « rester dans la course » de la compétitivité… Et ainsi d’ajuster en temps réel les rémunérations. De quoi faire passer l’envie de passer à la concurrence avec armes et bagages.

Un rapport mensuel pour un suivi « cousu main »

Un rapport mensuel est ainsi transmis aux décideurs abonnés, afin de leur permettre de mesurer en temps réel l’engagement de leurs équipes. Par mesure de respect de la légalité, les données de santé ne sont pas prises en compte.

Essayer TOP, c’est visiblement l’adopter… Il suffit de lire les témoignages d’anciens clients. Seifeddine Bouchech, directeur des Ressources Humaines de Insomea, belle société d’informatique, tient à dire son mot : « Notre entreprise dynamique, Insomea, spécialisée dans la transformation digitale et partenaire de Microsoft, a choisi de collaborer avec TOP pour optimiser la gestion de ses ressources humaines. Dès le début de notre partenariat, l’équipe d’Insomea a reconnu la valeur ajoutée de notre solution. »

L’IA au secours de l’instinct des décideurs

Et de poursuivre : « Toutes les fonctionnalités sont importantes et les rapports sont particulièrement solides en matière d’informations. Nous témoignons d’une bonne collaboration avec l’équipe, réactivité et disponibilité au TOP. Cette histoire à succès illustre notre capacité à offrir des solutions flexibles et adaptées aux besoins spécifiques de nos clients, tout en garantissant un support de qualité supérieure. »

En bref, voilà un dispositif qui ne manquera pas de faire couler beaucoup d’encre. Mais si l’IA peut venir au secours de l’intelligence humaine, du nécessaire instinct des décideurs, pourquoi faudrait-il forcément la rejeter ? TOP mérite décidément son nom et s’invente comme un vrai facilitateur des rapports humains au sein de l’entreprise de demain. Et comme demain commence aujourd’hui… Mieux valait décidément vous en parler dès maintenant.