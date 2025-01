Temps de lecture estimé : 2 minutes

Ces salariés qui multiplient les entretiens d’embauche

Chaque semaine, nous mettons à l’honneur un concept, une expression, une théorie, un jargon… directement lié à notre quotidien : la vie de bureau ! Zoom sur le phénomène de « serial candidats ».

« Un appel téléphonique pour une première étape, une visio ensuite, le cas pratique, la rencontre avec la future équipe…», certains recrutements aiment accumuler les étapes pour choisir leur futur talent. Une pratique qui en décourage un certain nombre, et qui au contraire, pourrait en stimuler d’autres : les « serial candidats » ! Ces salariés, à la recherche d’un emploi ou encore en poste, aiment les process de recrutement.

Le marché du travail a évolué

Pourquoi certains salariés, bien dans leur poste, viendraient à multiplier les entretiens d’embauche ? Eh bien parce que le monde du travail évolue : fort à parier que vous n’allez pas rester dans la même entreprise durant toute votre carrière. « On ne se marie plus comme avant avec son entreprise. L’entreprise consomme de la main-d’œuvre en échange d’un salaire. Il n’y a pas de raison que les candidats ne consomment pas l’entreprise à l’inverse. Avec la fluidification du marché du travail, le rapport de forces s’est rééquilibré, et c’est bien », précise Émilie Narcy, directrice des opérations chez Approach People Recruitment, dans les colonnes de Welcome to the Jungle.

D’une certaine manière, empiler les process de recrutement permet de vous placer et de vous faire remarquer, pour un avenir plus ou moins proche, auprès de certaines entreprises plébiscitées. Se jauger sur le marché du travail constitue aussi l’une des motivations de ces « serial candidats ». Une prise de recul et un feedback nécessaire pour progresser non seulement sur son poste mais aussi améliorer ses entretiens futurs, ceux pour lesquels les candidats seront peut-être vraiment en recherche active. Bref, enchaîner les entretiens d’embauche, c’est vérifier son employabilité.

Ne pas en faire trop

Gare toutefois à ne pas passer des entretiens sans cibler ! Surtout si vous êtes en poste, et que vous considérez être plutôt bien loti… À quoi bon multiplier les process de recrutement ? Vous risquerez plutôt de vous mettre en difficultés vis-à-vis de votre employeur actuel. L’idée n’est évidemment pas non plus de faire perdre du temps aux recruteurs. Ce qui suppose d’être un minimum intéressé par le poste en question : « Êtes-vous vraiment intéressé par le poste, l’entreprise, et le contexte de travail (salaire, politique de télétravail etc) ? […] On ne peut pas prendre un job que pour des motifs financiers. Il faut qu’au moins deux des critères soient cochés pour se lancer dans le process. Passer des entretiens doit servir une quête de sens, permettre de construire son projet professionnel », précise l’experte, toujours dans Welcome to the Jungle. Dernier conseil : même si le poste vous intéresse un peu moins… Préparez-vous, c’est la moindre des choses.