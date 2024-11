Temps de lecture estimé : 1 minute

S.T.A.R pour : Situation ; Tâche ; Action ; Résultat

Chaque semaine, nous mettons à l’honneur un concept, une expression, une théorie, un jargon… directement lié à notre quotidien : la vie de bureau ! Zoom sur la méthode STAR.

C’est une méthode de plus en plus utilisée dans les entreprises et lors des entretiens d’embauche. Oui, lorsque vous venez de décrocher le fameux entretien « physique » (la précision est devenue presque obligatoire à l’ère du modèle hybride), vous venez d’accomplir la moitié du travail. Il vous reste alors de convaincre le recruteur de vous faire confiance, de vous embaucher. Et c’est là qu’intervient la méthode STAR, une technique qui vous permet de parler de vos expériences et de présenter vos qualités et compétences à travers de la démonstration. Fini le blabla, cela ne fonctionne pas et vous peinerez à vous démarquer de vos concurrents. Si la lettre de motivation made in IA peut faire son effet… vous serez seul en entretien d’embauche, sans filet !

Concrètement, c’est quoi faire la STAR ?

Tout est dans le nom :

S pour situation : décrivez tout simplement une situation professionnelle dans laquelle vous vous êtes déjà retrouvé (et qui évidemment a un lien avec le poste auquel vous aspirez) ;

: décrivez tout simplement une situation professionnelle dans laquelle vous vous êtes déjà retrouvé (et qui évidemment a un lien avec le poste auquel vous aspirez) ; T pour tâche : évoquez clairement ce que vous deviez faire, vos missions, rôles et responsabilités ;

: évoquez clairement ce que vous deviez faire, vos missions, rôles et responsabilités ; A pour action : qu’avez-vous mis en place pour mener à bien cette mission ? L’ensemble des mesures qui vous ont permis de réaliser cet objectif ;

: qu’avez-vous mis en place pour mener à bien cette mission ? L’ensemble des mesures qui vous ont permis de réaliser cet objectif ; R pour résultat : les chiffres parleront pour vous, quel bilan tirer de cette expérience ? Était-ce une réussite ou un échec… Évidemment, choisissez en amont une mission qui vous mettra en valeur et qui, malgré les difficultés, est allée au bout.

Grâce à cette méthode, vous aurez plus de facilités à structurer votre discours et prise de parole lors de vos entretiens d’embauche. C’est comme un chemin à parcourir, une démonstration, de A à Z. Votre expression en sera forcément plus fluide car votre pensée est structurée. Surtout, la preuve par l’exemple reste à ce jour le meilleur moyen de démontrer toutes vos qualités et compétences. Hélas, nombre de candidats n’ont toujours pas assimilé cette méthode, certains n’en ont même jamais entendu parler ! Mais c’est une bonne nouvelle pour vous, voilà une belle manière de vous démarquer.

Au-delà des entretiens d’embauche, les collaborateurs peuvent aussi recourir à cette méthode lors d’une demande de promotion ou d’un changement de poste en interne.