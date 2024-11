Le sport favorise une meilleure ambiance au travail, il renforce la cohésion d’équipe et augmente la productivité. Cela peut devenir un réel atout pour les employeurs et fidéliser les talents, tout en renforçant l’attractivité de l’entreprise. Ce sont surtout les jeunes collaborateurs qui se sentent concernés, les moins de 35 ans sont 35 % à certifier participer à des activités physiques proposées par leur entreprise contre 18 % pour les plus de 50 ans. L’objectif, pour plusieurs entreprises et salariés, serait de faire du sport au travail non pas un luxe, mais bel et bien une nécessité.