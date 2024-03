Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Angleterre : rivières polluées · Selon l’organisation Rivers Trust, un quart des rivières en Angleterre et en Irlande du Nord sont dans un état qualifié de « médiocre » à « mauvais », mêlant pollution chimique et état écologique dégradé. Ces résultats s’appuient sur la santé des plantes aquatiques, des poissons et des insectes et sont publiés alors que le scandale des rejets massifs d’eaux usées dans les rivières et la mer par les compagnies des eaux provoquent de vives inquiétudes sur leur qualité. Seulement 15 % des rivières anglaises sont dans un bon état écologique. Le rapport révèle que beaucoup d’argent est dépensé pour l’eau et l’environnement, mais il est mal utilisé !

Verdir les emballages · L’Union Européenne a décidé d’interdire d’ici à 2030 des contenants plastiques à usage unique dans les cafés et restaurants. Le texte concerne de nombreux produits du quotidien. Sont également bannis à même échéance les flacons miniatures de shampoing dans l’hôtellerie, les petites dosettes de sauces, les films de protection entourant les valises dans les aéroports, les emballages plastiques des fruits et légumes non transformés… Tous les emballages devront être recyclables à partir de 2030, de façon à encourager l’essor d’une économie circulaire.

Sous-estimer les dangers des pesticides ! · C’est à la demande du WWF France que l’Ifop vient de réaliser une enquête afin d’évaluer notre connaissance sur les produits phytosanitaires, alors que le gouvernement vient d’abandonner le plan Ecophyto. L’étude montre que nous connaissons mal les effets des pesticides et pire que nous les minimisons. 70 % d’entre nous ne sont pas au courant que plus d’un tiers de l’eau potable distribuée ne serait pas conforme aux normes de qualité du fait des produits phytosanitaires. Ces résultats révèlent le nécessaire besoin d’information sur les conséquences sanitaires de l’exposition aux pesticides, et la réalité de leur présence dans l’eau, les sols ou encore leur rôle majeur dans le déclin de la biodiversité.

Bâtiments et climat · Le premier Forum Mondial Bâtiments et Climat organisé par le gouvernement français et le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) les 7 et 8 mars à Paris vient d’aboutir à l’adoption par les représentants de 70 pays de la Déclaration de Chaillot ». Ce texte fondateur d’une coopération internationale va permettre de progresser dans une transition rapide et efficace du secteur du bâtiment. En 2022, ce secteur représentait 37 % des émissions mondiales de CO2 liées à l’énergie et aux processus opérationnels. De plus, en 2050, 68 % de la population mondiale vivra dans des zones urbaines et la demande mondiale en matière première devrait doubler d’ici à 2060. Les ministres signataires de cette déclaration soulignent un volume encore insuffisant de rénovations et de constructions de bâtiments durables. Et ils s’engagent à mettre en œuvre des cadres réglementaires et des codes de la construction et de l’énergie contraignants afin de tendre vers des bâtiments plus neutres en carbone.

crédits : shutterstock