Laurine Cassé, International Recruitment Consultant, est experte agroalimentaire chez Approach People Recruitment.

TRIBUNE. Le secteur agroalimentaire, pilier de l’économie française, continue d’évoluer et de prospérer, entraînant une demande croissante de profils aussi variés que spécialisés. Aux besoins de main-d’œuvre qualifiée, notamment de profils commerciaux, s’ajoutent des demandes croissantes en maîtrise des langues rares. La digitalisation croissante de l’industrie ouvre quant à elle la voie à de nouveaux métiers, nourrissant une dynamique profonde d’expansion dans le secteur.

Un secteur toujours aussi dynamique

L’agroalimentaire constitue l’une des industries les plus importantes et dynamiques de France. Elle se distingue notamment par la diversité des opportunités de poste, que ce soit pour des profils juniors ou seniors pour des missions opérationnelles ou stratégiques. Le secteur couvre ainsi un large éventail de profils et de compétences, offrant un grand nombre de postes et de métiers à pourvoir pour des professionnels d’horizons et de niveaux d’expérience très variés.

L’industrie agroalimentaire dispose de nombreux postes en logistique, notamment sur les profils très recherchés de techniciens. Parmi les métiers les plus porteurs figurent également les chefs de secteurs, indispensables sur le terrain, en relation directe avec les clients. En parallèle, la digitalisation croissante fait émerger de nouveaux métiers depuis quelques années (chef de projet numérique, commercial web, analyste marketing, business analyst, etc.), offrant des opportunités de carrières stimulantes pour les talents orientés vers l’innovation et la technologie.

Enfin, ces industries travaillant à l’international recherchent des profils qui maîtrisent des langues étrangères mais ces postes restent néanmoins complexes à pourvoir, comme dans de nombreux autres secteurs.

Accompagner les entreprises

Bien qu’attirant en matière d’embauches, le secteur agroalimentaire n’échappe pas à la versatilité des candidats, à la volatilité des commerciaux et à la pénurie de candidats. Face à cela, les entreprises du secteur doivent trouver des solutions innovantes. En effet, les candidats aux compétences spécialisées étant peu nombreux et très prisés, les recruteurs du secteur agroalimentaire sont amenés à réinventer leur stratégie d’embauche. Il est plus important que jamais pour les entreprises de se donner les moyens de capter les bons candidats.

Pour combiner efficacement des critères de stabilité, curiosité et connaissance de l’industrie en plus des compétences techniques, et ainsi trouver le candidat idéal, l’entreprise doit autant être à l’écoute de ses propres besoins que ceux de son candidat. L’intégration de spécialistes en ressources humaines se révèle de plus en plus courante au sein des grandes sociétés afin de définir les stratégies de recrutement optimales. Ces dernières mettent l’accent sur la marque employeur de l’entreprise et les atouts qui permettront d’investir durablement dans des profils alignés avec la culture d’entreprise et la vision à long terme. Elles doivent séduire les candidats potentiels tout en retenant les salariés actuels. La formation continue et les possibilités d’évolution, par exemple, sont des facteurs clés pour assurer la captation et la fidélisation des talents. La qualité de vie au travail est également étudiée par les candidats, qui ne choisissent pas simplement un salaire mais ont une vision plus globale (localisation, formation, télétravail, évolution, turnover, projet de l’entreprise, avantages sociaux, atmosphères, manager, etc.).

Une industrie mouvante soumise à l’influence sociétale et technologique

L’avenir du recrutement dans le secteur agroalimentaire sera influencé par ces recruteurs et ces nouvelles stratégies de recrutement. Dans un marché où le savoir-être est aussi important que le savoir-faire, les recruteurs se montrent prêts à se tourner vers des profils plus atypiques qu’ils s’engagent à former, quand cela est possible. La lumière est ainsi mise sur l’alignement de l’entreprise et des candidats au niveau des valeurs, tout en prenant le pari que les compétences seront acquises grâce à un parcours de formation créé sur mesure. Par ailleurs, les avancées technologiques telles que l’intelligence artificielle auront un impact significatif sur l’industrie, faisant émerger de nouveaux métiers et créant de nouvelles opportunités professionnelles (création de nouveaux produits, accès à de l’information comme des listes de prospects, de nouvelles approches commerciales, des analyses de consommation, etc.).

Par sa nature même, l’industrie évolue et continuera d’évoluer au rythme des changements d’habitudes et de mentalités en matière de consommation (végétarisme et véganisme, favorisation des produits locaux et de saison, expansion du bio, etc.). Les acteurs du secteur doivent voir ces opportunités comme prometteuses et s’y adapter rapidement.