Temps de lecture estimé : 2 minutes

Par Mathilde Renaud, responsable RH France, SD Worx.

TRIBUNE. Tous les troisièmes lundis de janvier arrive le jour le plus déprimant de l’année : le Blue Monday. Entre les journées froides et courtes, la fin des fêtes, et les objectifs professionnels qui s’accumulent, cette période peut peser lourd sur le moral des salariés. D’ailleurs, 49 % des Français déclarent rencontrer des difficultés à rester productif durant l’hiver1. Il est donc essentiel d’agir pour maintenir un équilibre émotionnel et stimuler la motivation des équipes.

Les changements de saison ont un impact significatif sur le bien-être des employés et les entreprises ont un rôle clé à jouer. Plusieurs actions concrètes peuvent être mises en place par les employeurs. La première étape, fondamentale, consiste à écouter activement les collaborateurs. Cette écoute attentive permet de mieux comprendre des situations parfois plus complexes qu’il n’y paraît et de proposer des solutions adaptées. Sur cette base, diverses initiatives peuvent être envisagées pour apporter plus de dynamisme et de bien-être au quotidien.

La force de la prévention

Si 64 % des Français ressentent une fatigue plus importante en hiver, l’aménagement des espaces de travail en créant des zones lumineuses peut compenser le manque de lumière naturelle. Ce simple ajustement contribue à renforcer le confort visuel et psychologique des salariés. Pour aller plus loin, des activités de cohésion et des programmes de bien-être, tels que des séances de luminothérapie ou des cours de yoga, peuvent être organisés pour renforcer les liens entre collègues et prévenir le sentiment d’isolement. Ces initiatives créent une dynamique positive et favorisent l’épanouissement personnel.

Des ateliers de gestion du stress et des formations spécifiques pour aider les cadres à identifier et traiter les signes de dépression saisonnière constituent une stratégie préventive efficace. De même, l’instauration d’horaires flexibles peut avoir un impact significatif : cette mesure permet aux salariés de mieux gérer leur emploi du temps, de profiter de la lumière du jour, et d’améliorer leur équilibre vie professionnelle-personnelle.

Un investissement stratégique

Ces actions accessibles permettent d’améliorer le moral et la motivation des équipes, mais aussi de renforcer la cohésion et les performances globales de l’entreprise. Elles ne relèvent pas uniquement de la responsabilité sociale : elles représentent un investissement stratégique dans la productivité et la fidélisation des talents. De plus, le Blue Monday est un concept qui cristallise des difficultés rencontrées tout au long de l’année. S’il peut être un levier pour mettre en place des solutions pérennes et bénéfiques, l’ensemble de l’entreprise en récoltera les fruits. Mais pour cela, il faut commencer par planter la première graine.

1. Sondage mené par OpinionWay pour SD Worx, auprès de 1 007 Français, représentatifs de la population française de 18 ans et plus, le 23 et 24 octobre 2024.