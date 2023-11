Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Particules fines meurtrières ! · L’alarmant rapport de l’Agence européenne de l’environnement nous révèle que la pollution aux particules fines a tué 253 000 personnes en 2021. Cette pollution reste supérieure aux niveaux recommandés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ce qui représente une menace considérable pour notre santé. Une bonne nouvelle : la qualité notre air s’améliore mais nous devons redoubler d’efforts et réduire davantage les niveaux de pollution. C’est pourquoi l’Union européenne doit rapidement mettre en œuvre la proposition de directive révisée concernant la qualité de l’air ambiant qui vise à aligner les normes de qualité de l’air sur les recommandations de l’OMS.

Des modes d’élevages durables · Dans une lettre ouverte le Réseau Action Climat, Greenpeace France et la Fondation pour la Nature et l’Homme invitent le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire pour une transition de notre élevage et de notre alimentation. Les ONG signataires demandent de : « fixer une trajectoire claire et quantifiée de transition de l’élevage, basée sur une réduction du cheptel ciblée sur les élevages industriels et intensifs, et un soutien massif aux éleveurs et candidats à l’installation pour évoluer, s’installer ou se maintenir dans des modes d’élevages durables ; de soutenir une politique alimentaire volontariste visant à réduire la demande de viande, tout en privilégiant la consommation de viande de qualité et produite en France ». Rappelons que le gouvernement s’est fixé comme objectif de réduire ses émissions agricoles de 46 % d’ici 2050, et de 18 % d’ici 2030.

Surconsommation : ce n’est pas moi ! · Le baromètre « Sobriété et mode de vie » publié par l’Agence de la transition écologique (ADEME) vient d’identifier notre attitude critique vis-à-vis de la surconsommation. Nous faisons reposer la responsabilité de l’action en faveur de l’écologie sur l’État et les entreprises plutôt que sur notre comportement individuel. 83 % d’entre nous considèrent qu’« aujourd’hui, en France, les gens consomment trop », mais seuls 28 % estiment que c’est le cas au sein de notre foyer. 87 % d’entre nous jugent aussi que disposer d’un modèle de smartphone de moins de deux ans ou acheter de nouveaux vêtements à chaque saison est superflu ! Nous sommes 41 % à connoter positivement la notion de sobriété, et 35 % y voient un terme à connotation neutre. Plus les personnes estiment avoir les moyens de vivre confortablement, plus cette notion est perçue positivement.

Les mensonges de l’industrie du tabac · Cigarettes aromatisées, recours aux influenceurs ou aux événements sponsorisés, ce ne sont que quelques unes des techniques que l’industrie du tabac emploie pour attirer de nouveaux jeunes consommateurs. Alors que la moitié des fumeurs meurent prématurément, le maintien du marché de la nicotine repose en grande partie sur le recrutement de nouveaux jeunes adeptes. Aujourd’hui, ce fléau est à l’origine de 25 % de tous les cancers et tue plus de 8 millions de personnes chaque année, mais l’industrie persiste à commercialiser ce qu’elle appelle des produits « nouveaux » et « plus sûrs » dont les scientifiques savent qu’ils sont nocifs pour la santé.

Crédits : Shutterstock