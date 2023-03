Temps de lecture estimé : 2 minutes

Quel est le bilan de cette édition 2023 ?

Avec 615 000 visiteurs au compteur, l’édition 2023 du salon de l’agriculture renoue avec ses chiffres d’avant covid, mais ne parvient pas à battre le record de 2014, avec 700 000 visiteurs.

Comme à l’accoutumée, le salon de l’agriculture a vu défiler bon nombre de politiques venus à la rencontre des agriculteurs. Le président de la République a ouvert le bal, samedi 25 février, au premier jour du salon. Emmanuel Macron en a profité pour annoncer un nouveau plan sur les pesticides. Lequel vise à harmoniser la politique sur le plan européen par rapport à la France en matière d’utilisation des pesticides.

Il a également abordé un plan de « sobriété pour l’eau ». Après la sècheresse hivernale que vient de connaître la France, on constate deux mois de retard de remplissage des nappes phréatiques. « On sait qu’on sera confronté, comme on l’était l’été dernier, à des problèmes de raréfaction […] plutôt que de s’organiser sous la contrainte au dernier moment avec des conflits d’usage, on doit planifier tout ça », a précisé Emmanuel Macron. Aucune feuille de route précise n’a cependant été divulguée.

En milieu de journée, un militant écologiste a interpellé le président. Le jeune homme a appelé le chef de l’État à « écouter les rapports scientifiques » sur le changement climatique. « Vous êtes la démonstration d’une forme de violence civique », a répondu Emmanuel Macron à son interlocuteur, lequel refusait le débat jugeant l’action du gouvernement insuffisante. De nombreuses huées ont également fait écho lors du parcours du chef de l’État. Des visiteurs munis de pancartes appelaient à un retour à la retraite à 60 ans, tenus à distance par les agents de sécurité.

Marc Fesneau a passé neuf jours sur place pour son baptême du feu comme ministre de l’Agriculture. Le président du Salon international de l’agriculture, Jean-Luc Poulain, a salué une « belle édition » 2023.

Une édition pleine de chahut

Le salon s’est vu contraint de fermer ses portes samedi 4 mars vers 16 h 30, soit deux heures plus tôt que prévu. En raison d’une très forte affluence, la circulation dans les allées était difficile et une sécurité optimale ne pouvait être assurée. Des messages diffusés dans les haut-parleurs indiquaient de revenir le lendemain. « Il ne s’agit pas d’empêcher mais de sécuriser. Notre salon est une fête populaire qui se doit de rester confortable », ont souligné les organisateurs dans un communiqué.

« Boire avec modération », tel était le message qu’on retrouvait placardé un peu partout lors de cette 59e édition. En cause, un mouvement de jeunes venu exclusivement pour s’alcooliser, sans réel intérêt pour les produits du terroir. Pour faire face à ces dérives, l’organisateur du salon Arnaud Lemoine a mis en place la brigade des « désoiffeurs ». Des agents chargés de repérer les personnes en état d’ivresse, de les réhydrater et de les raisonner. Ils invitaient également les exposants à limiter la délivrance d’alcool à tout-va.

Du côté des agriculteurs

Le salon a une nouvelle fois eu lieu en marge des négociations annuelles entre les distributeurs et leurs fournisseurs, dont l’issue laisse présager une hausse de 10 % des prix. « Ceux qui doivent faire un effort sur leurs marges, ce sont les distributeurs » préconise Emmanuel Macron. Le gouvernement travaille actuellement sur un dispositif de soutien au pouvoir d’achat des consommateurs. Un projet que le ministre de l’Économie Bruno Le Maire veut voir effectif dès la mi-mars.

Profondément enraciné dans la culture française, le concours général agricole a eu lieu au Salon de l’agriculture du 25 février au 5 mars. Il récompense le goût et la qualité des produits issus des filières d’excellence des régions françaises. C’est donc une occasion à ne pas manquer pour les producteurs, au risque de voir ses ventes monter en flèche. En effet, les labels sont très prisés par les distributeurs.

Comme chaque année, ce sont de nombreux labels qui sont remis dans diverses catégories. Vins, produits laitiers, viandes, charcuteries, eaux de vie, bières, confitures… Ainsi que le Prix d’Excellence. À la différence des médailles qui distinguent la qualité d’un produit pour une année donnée, le Prix d’Excellence atteste de la maîtrise des savoir-faire d’une entreprise ou d’un producteur lui permettant de garantir une grande régularité dans l’excellence de sa production. Cette année, le Prix d’Excellence comptait 35 lauréats.