Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Des émissions en baisse · Selon les dernières données du Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (Citepa), les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 5,8 % en France en 2023. Pour la première fois, tous les secteurs émetteurs enregistrent une diminution, la plus marquée dans la production d’énergie (-18 %), en raison d’une hausse de la production nucléaire. Cette amélioration met Paris dans les clous pour respecter ses objectifs climatiques si l’on prend en compte les émissions brutes (sans les puits de carbone, comme les forêts ou les sols). En revanche, le budget carbone pour la période 2019-2023 est dépassé de peu si l’on examine les émissions nettes, qui incorporent l’absorption d’une partie des rejets carbonés par les puits.

Justice pour l’environnement · Dans une tribune publiée par le Nouvel Obs le 22 mai, 70 personnalités dont la militante écologiste Camille Etienne, le magistrat François Molins, des climatologues comme Christophe Cassou, Valérie Masson-Delmotte, Jean Jouzel et d’autres appellent Emmanuel Macron à faire de la lutte contre les atteintes environnementales une priorité nationale. Ils demandent notamment plus de moyens pour la justice dans ce domaine. Ils regrettent que « la réponse pénale à la délinquance environnementale – troisième activité criminelle la plus rentable dans le monde – demeure insignifiante. Ce contentieux représente moins de 1 % des affaires jugées par les tribunaux français, contre 2 % dans les années 1990. Une majorité d’atteintes se règlent par des procédures alternatives. »

Mangrove en danger ! · La dernière étude publiée par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), connue pour ses listes rouges d’espèces menacées, a pour la première fois fait un état des lieux des mangroves dans le monde, en évaluant 36 différentes zones. Le constat est alarmant. La moitié des écosystèmes de mangrove sont menacés d’effondrement. En cause : la déforestation, le développement, la pollution et la construction de barrages. Mais aussi l’élévation du niveau de la mer et la fréquence accrue des tempêtes violentes associées au changement climatique. En l’absence d’amélioration significative d’ici à 2050, le changement climatique et l’élévation du niveau de la mer entraîneront en revanche la perte de 1,8 milliard de tonnes de carbone dans les mangroves. Les mangroves stockent actuellement près de 11 milliards de tonnes de carbone.

Pavillon bleu, un label rassurant · Le label Pavillon bleu récompense pour l’année 2024, 398 plages, 106 ports de plaisance et un bateau qui mettent en œuvre une politique de développement respectueuse de l’environnement et de l’humain. Créé en 1985, ce label est un programme de la Foundation for Environnemental Education (FEE) et constitue un repère pour les amateurs de la mer en France. Sur toutes les plages et les berges où il flotte, le Pavillon bleu est le signe d’une qualité environnementale exemplaire grâce à une eau de baignade d’excellente qualité mais aussi des actions de sensibilisation au développement durable. Aujourd’hui présent dans cinquante pays sur tous les continents, le Pavillon bleu est devenu une référence dans le domaine de l’écotourisme.

crédits : shutterstock