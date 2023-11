Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Favoriser la voiture électrique • Le gouvernement vient de débloquer 200 millions d’euros pour accélérer l’installation de bornes de recharge et revaloriser le bonus écologique accordé pour acheter un véhicule électrique, actuellement de 7 000 euros. Le crédit d’impôt pour installer une borne à domicile doit passer de 300 à 500 euros. Avec 110 000 bornes publiques, la France est désormais le deuxième pays européen le mieux équipé, derrière les Pays-Bas et devant l’Allemagne. Mais seulement 10 % des bornes françaises sont à recharge rapide, principalement sur les aires d’autoroutes.

La poubelle de l’espace ! • Un récent rapport de la Federal Aviation Administration (FAA) vient nous alarmer sur le risque mortel des débris spatiaux. Avec la multiplication de satellites en orbite autour de la planète, les débris spatiaux ne cessent de fourmiller. 5 500 satellites gravitent autour de nous. Annuellement, 28 000 fragments pénètrent l’atmosphère terrestre. Aujourd’hui, le risque qu’un avion soit percuté par un débris spatial est de 0,1 % et d’ici à 2035, celui-ci pourrait presque décupler en atteignant les 0,84 %. Après la terre, les océans… évitons que l’espace devienne une future décharge !

Déforestation en progression • La déforestation mondiale progresse, avertit un rapport rédigé par un groupe d’ONG et de chercheurs pour Forest declaration Assessment. Le monde est en train de perdre son pari d’inverser le phénomène d’ici à 2030, puisque la perte de surface forestière s’est accrue. Or la préservation des forêts est essentielle pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5°C. En 2022, la déforestation brute mondiale a atteint 6,6 millions d’hectares, soit 21 % de plus que ce qui était nécessaire pour éliminer la déforestation d’ici à 2030.

L’Himalaya en danger ! • Cri d’alarme du Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, en visite au Népal qui a perdu près d’un tiers de son volume de glace en 30 ans. « Les toits du monde s’effondrent. Les glaciers sont des réservoirs de glace : ceux de l’Himalaya fournissent de l’eau douce à plus d’un milliard de personnes. Quand ils diminuent, le débit des rivières diminue également ». Les grands fleuves comme l’Indus, le Gange et le Brahmapoutre pourraient voir leur débit se réduire et avec l’eau salée, décimer les régions du delta. Une catastrophe attendue !

crédits : shutterstock