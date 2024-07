Temps de lecture estimé : 1 minute

« La finance solidaire va poursuivre sa progression, probablement dans une fourchette entre 15 % et 20 % par an » – Patrick Sapy, directeur général de FAIR. Une chronique signée Ezzedine El Mestiri.

Selon le nouveau baromètre annuel de FAIR-La Croix, l’encours global de l’épargne solidaire a augmenté fortement en 2023 pour atteindre un niveau inédit. Ces encours ont progressé de 15 %, passant d’un total de 26,3 milliards d’euros à 30 milliards d’euros. L’année dernière, cette épargne a servi à financer des activités solidaires à hauteur de 680 millions d’euros, en majorité destinés à des projets sociaux (65%), écologiques (23 %) et de solidarité internationale (7 %).

Cette finance atteint désormais 0,5 % de notre épargne totale, contre 0,45 % en 2022. Ces bons résultats illustrent bien notre attachement pour les sujets de transitions sociale et environnementale. « La finance solidaire va poursuivre sa progression, probablement dans une fourchette entre 15 % et 20 % par an. D’abord parce que les enjeux sociétaux sont forts dans notre pays et que les Français souhaitent y engager durablement leur épargne ; ensuite parce que les labels les sécurisent, et ce d’autant plus que la réglementation devient de plus en plus exigeante en France et en Europe », souligne Patrick Sapy, directeur général de FAIR.

Plusieurs alternatives pour notre épargne

Rappelons que ce type d’investissement a pour vocation de financer des projets pour développement durable et la lutte contre l’exclusion. Mais comment devenir épargnant solidaire ? Pour faire fructifier nos économies tout en soutenant l’accès à l’emploi ou au logement, l’écologie ou encore l’entrepreneuriat dans les pays en développement, nous disposons de trois possibilités. D’abord, une épargne via notre établissement financier pour souscrire, un livret bancaire, une assurance-vie, un compte à terme, d’un organisme de placement collectif comme un Fonds commun de placement (FCP) ou une société d’investissement (Sicav).

Nous pouvons aussi épargner via notre entreprise à travers le fonds d’épargne salariale solidaire proposé dans le cadre de notre Plan d’épargne entreprise (PEE) ou de notre Plan d’épargne retraite collective (Percol). Troisième solution : choisir d’investir en direct dans le capital d’une entreprise qui exerce une activité à forte utilité sociale et environnementale et en devenant actionnaire ou sociétaire.