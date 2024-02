Temps de lecture estimé : 2 minutes

Olivia Grégoire reste à Bercy • Bonne nouvelle sans doute pour les entreprises de France. Oui, Olivia Grégoire reste à Bercy, mais son portefeuille évolue : alors qu’elle était ministre déléguée aux PME, au Commerce, à l’Artisanat et au Tourisme, auprès de Bruno Le Maire depuis le mois d’août 2023, elle devient, à la faveur du remaniement de ce jeudi 8 février, ministre déléguée en charge des entreprises, du tourisme et de la consommation. « Honorée de la confiance renouvelée du président de la République et du Premier ministre. Avec Bruno Le Maire, je continuerai de m’investir totalement pour défendre nos entrepreneurs, renforcer les droits des consommateurs et faire rayonner la France à quelques mois des Jeux olympiques et paralympiques », a réagi Olivia Grégoire sur Twitter.

Le PSG bientôt à Saint-Quentin-en-Yvelines ? • « C’est trop facile de dire maintenant que le stade n’est plus à vendre. On sait ce que l’on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C’est fini maintenant, on veut bouger du Parc », dixit le dirigeant qatari Nasser Al Khelaifi. Quelles options alors pour le Paris Saint-Germain ? La plus sérieuse : l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ! Depuis un an déjà le dossier est en débat entre le PSG et les élus locaux. « Il s’agirait d’une opération de grande ampleur, un stade d’au moins 60 000 places, respectueux des équilibres écologiques du site et doté des équipements les plus modernes. Le coût de l’investissement pourrait avoisiner les 100 millions d’euros », explique dans Les Échos Jean-Michel Fourgous, le président (LR) de l’agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines.

Surdité : Sensorion lève plus de 50 millions d’euros • Une levée de fonds cruciale pour les troubles auditifs. Sensorion, société française qui développe des thérapies géniques dans les troubles auditifs, a annoncé vendredi 9 février avoir levé 50,5 millions d’euros auprès d’investisseurs européens et américains. Pour rappel, en janvier, l’entreprise recevait l’autorisation de mener un essai clinique pour mesurer l’efficacité d’une thérapie génique en France, Allemagne et Italie, sur des bébés de 6 à 31 mois nés sourds. L’objectif de cette thérapie ? permettre de corriger une anomalie génétique très rare qui entraîne une surdité profonde ou sévère chez le nouveau-né.

Le « no spend february », quèsaco ? • Vous connaissez évidemment le « Mois sans tabac » en novembre ou le « dry january » en janvier. En février, place au « no spend February » ? C’est le défi qui monte sur les réseaux sociaux, et notamment sur TikTok. Le principe : réduire au maximum ses achats pendant le mois de février, voire ne rien dépenser du tout sur certains jours. Des astuces pour réguler son budget sont également partagées entre les participants, comme retirer des espèces en début de mois pour les répartir dans des enveloppes (alimentation, essence, sorties, épargne, etc.) et ainsi éviter tout écart. Pas sûr que ce nouveau défi plaise aux commerçants et aux entreprises plus largement…

Qui sont les dix personnalités les plus riches du monde ? • C’est un classement incontournable pour le magazine Forbes et qui fait toujours couler beaucoup d’encre : les hommes (et rarement les femmes) les plus riches de la planète ! Voici le top 10 au 1er février 2024 (en milliards de dollars) :

Bernard Arnault (210,8 milliards) Elon Musk (182,6 milliards) Jeff Bezos (177,4 milliards) Larry Ellison (139,3 milliards) Mark Zuckerberg (137,7 milliards) Warren Buffett (126,3 milliards) Bill Gates (122,2 milliards) Larry Page (117,7 milliards) Steve Ballmer (117,3 milliards) Sergey Brin (112 milliards)

crédits : shutterstock