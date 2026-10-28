C’est le premier grand rendez-vous consacré à l’entrepreneuriat et au handicap. Créer son entreprise, poursuivre son activité après une maladie ou un accident, faire évoluer les regards sur le handicap : le 18 novembre, un nouveau sommet réunira entrepreneurs, dirigeants et acteurs de l’emploi à Paris. Son ambition : partager des expériences et faire émerger des solutions concrètes pour une économie plus inclusive. L’événement, organisé par LMedia et Ethik Connection, se tient sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République.

Peut-on entreprendre lorsque la maladie bouleverse son quotidien ou que le handicap impose de repenser son parcours professionnel ? C’est l’une des questions au cœur du « Sommet Entreprendre autrement », dont la première édition se tiendra mercredi 18 novembre, de 14 h à 18 h, à la CCI Paris Île-de-France, au 11 rue Léon Jouhaux, dans le 10e arrondissement de Paris. Organisé à l’occasion de la 30e Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH), ce rendez-vous entend donner une place à des parcours et des réalités encore trop peu abordés dans le monde entrepreneurial.

Des expériences aux solutions concrètes

Cofondé par Jean-Baptiste Leprince, président-fondateur du groupe de presse LMedia et du magazine ÉcoRéseau Business, et Didier Roche, cofondateur du groupe Dans le Noir ? (restaurants, spas et boutiques) et président d’Ethik Connection, le sommet entend décloisonner les échanges. Dominique Restino, président de la CCI Paris Île-de-France, en sera le président d’honneur. Du handicap invisible aux situations de handicap plus lourd, l’événement s’intéresse à toutes les étapes de la vie professionnelle : créer, développer son activité, rebondir après un accident ou une maladie. Car si ces épreuves peuvent fragiliser un parcours… elles ne devraient pas condamner une ambition !

Témoignages, conférences et rencontres rythmeront l’après-midi, avec un objectif : faire dialoguer entrepreneurs, dirigeants, entreprises, institutions, financeurs et acteurs de l’emploi. Au-delà du partage d’expériences, les cofondateurs souhaitent faire émerger des propositions concrètes en faveur de l’entrepreneuriat, de l’accès à l’emploi et de l’inclusion. Gratuit et ouvert au grand public, le sommet a vocation à devenir un rendez-vous annuel de référence. Plusieurs personnalités ont déjà accepté d’être ambassadeurs du sommet, parmi lesquelles Frédéric Mazzella, Philippe Croizon, Virginie Dubost, Thibaut Guilluy, Michaël Jérémiasz, Ryadh Sallem, Stéphane Layani, Virginie Delalande, Gaël Rivière, Armand Thiberge ou encore Jean Michel Karam. Sophie Cluzel, ancienne secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées de 2017 à 2022, ouvrira le sommet.