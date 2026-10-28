TRIBUNE. Du leader qui veut monopoliser l’attention au perfectionniste qui ne délègue rien, en passant par le manager qui cherche à plaire à tout le monde, certains comportements peuvent rapidement transformer le quotidien professionnel en film d’horreur. Par Jackie Sahm, vice-présidente Integrated Solutions chez Hogan Assessments, spécialiste de l’évaluation de la personnalité et du développement du leadership.

À Halloween, les fantômes, les vampires et les créatures inquiétantes sont partout. Mais au bureau aussi, certains comportements peuvent donner quelques sueurs froides aux collaborateurs. Pas besoin de monstres sous le bureau pour compliquer la vie d’une équipe : un manager qui monopolise la parole, un responsable qui vérifie chaque détail ou un dirigeant incapable de dire non peuvent suffire à installer un climat de tension.

Le plus surprenant, c’est que ces comportements ne sont pas toujours associés à des défauts évidents. Ils prennent souvent racine dans des qualités appréciées en entreprise : le charisme, la rigueur ou encore le sens du collectif. Mais lorsqu’elles deviennent excessives, ces qualités peuvent se retourner contre ceux qui les possèdent, comme contre les équipes qu’ils encadrent.

À l’occasion d’Halloween, trois profils méritent ainsi d’être démasqués.

Le vampire des projecteurs : toujours en quête d’attention

En réunion, il est rarement le plus discret. Il raconte des anecdotes, multiplie les interventions et trouve toujours le moyen de ramener la conversation à son expérience ou à ses réussites. Charismatique et à l’aise en public, ce manager sait capter l’attention et peut donner de l’énergie à une équipe. Du moins, au début.

Car le vampire des projecteurs a un appétit difficile à satisfaire : il veut être vu, entendu et reconnu. À force de monopoliser les échanges, il laisse peu de place aux autres. Les collaborateurs les plus réservés finissent par s’effacer, tandis que les réussites collectives risquent de devenir les succès d’une seule personne.

Ce profil, associé au « saboteur flamboyant », illustre les limites d’un charisme qui prend toute la place. Le problème n’est pas d’aimer être reconnu, mais de ne plus savoir partager l’attention.

Un leader efficace doit aussi savoir écouter, valoriser les idées de ses collaborateurs et leur laisser la possibilité de s’exprimer. Après tout, une équipe ne peut pas fonctionner durablement si une seule personne monopolise la lumière.

La momie du micromanagement : prisonnière de ses propres exigences

Listes de contrôle, procédures interminables, corrections à répétition : la momie du micromanagement ne laisse rien au hasard. Chaque présentation mérite une relecture supplémentaire, chaque décision doit être vérifiée et chaque tâche déléguée semble finir par revenir entre ses mains.

À première vue, cette rigueur est rassurante. Le manager veille à la qualité du travail, repère les erreurs et s’assure que les objectifs sont atteints. Mais son souci de bien faire peut vite tourner à l’obsession. Convaincu que personne ne fera aussi bien que lui, il peine à faire confiance et contrôle chaque étape.

Résultat : les collaborateurs se sentent surveillés, hésitent à prendre des initiatives et finissent parfois par attendre des instructions plutôt que de proposer leurs propres solutions. Pendant ce temps, le manager s’épuise dans les détails et peine à prendre de la hauteur.

Ce comportement correspond au « saboteur consciencieux ». Il rappelle qu’exiger un travail de qualité ne signifie pas devoir tout contrôler. Savoir déléguer, accepter des méthodes différentes et reconnaître le droit à l’erreur sont essentiels pour permettre à une équipe de progresser.

La véritable hantise de cette momie ? Lâcher prise. Pourtant, c’est souvent en desserrant son emprise qu’un manager permet à ses collaborateurs de donner le meilleur d’eux-mêmes.

Le fantôme du oui : incapable de dire non

Toujours disponible, toujours conciliant, le fantôme du oui hoche la tête à chaque demande. Il veut aider, éviter les tensions et préserver de bonnes relations avec tout le monde. Il accepte une nouvelle mission alors que son agenda déborde, acquiesce en réunion même lorsqu’il a des réserves et préfère repousser une conversation difficile plutôt que de risquer un désaccord.

Cette attitude peut sembler idéale dans une équipe. Le manager est apprécié pour sa gentillesse et sa volonté de rendre service. Mais derrière cette recherche d’harmonie se cache un risque : à force de vouloir satisfaire tout le monde, il finit par ne plus prendre de position claire.

Les priorités deviennent floues, les demandes contradictoires s’accumulent et les problèmes restent parfois sans réponse. Faute de décisions assumées, les collaborateurs ne savent plus vraiment quelle direction suivre.

Associé au « saboteur dévoué », ce profil montre que la bienveillance ne suffit pas à faire un bon leader. Savoir écouter est indispensable, mais savoir exprimer un désaccord, fixer des limites et prendre une décision difficile l’est tout autant.

Le fantôme du oui doit accepter une réalité parfois inconfortable, il est impossible de plaire à tout le monde. Et un désaccord exprimé avec respect vaut souvent mieux qu’un consensus de façade.

Derrière les costumes, un même défi pour les managers

Le vampire des projecteurs veut attirer toute l’attention, la momie du micromanagement cherche à tout contrôler et le fantôme du oui tente d’éviter les conflits. Trois profils très différents, mais un même risque : laisser une qualité prendre tellement de place qu’elle finit par nuire au collectif.

Le plus difficile est que les personnes concernées ne mesurent pas toujours les conséquences de leurs comportements. Le leader charismatique pense peut-être simplement dynamiser les réunions. Le perfectionniste croit protéger son équipe des erreurs. Le manager conciliant est persuadé de préserver une bonne ambiance.

Pourtant, un leadership efficace ne repose pas uniquement sur les compétences techniques ou les bonnes intentions. Il suppose aussi de savoir prendre du recul sur ses propres habitudes, d’écouter les retours de son entourage et de reconnaître les moments où un comportement devient contre-productif.

La communication, l’intégrité, le sens des responsabilités et la capacité à prendre des décisions éclairées figurent parmi les qualités attendues des dirigeants par leurs collaborateurs. Elles se construisent au quotidien, dans la façon de partager la parole, de faire confiance, de gérer les désaccords et d’assumer ses choix.

Alors, à Halloween, inutile de chercher les monstres dans les couloirs. Ils se cachent parfois derrière des comportements bien plus ordinaires. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’est pas nécessaire de sortir un crucifix pour les tenir à distance : prendre conscience de ses propres excès constitue déjà un premier pas. Car le défi d’un bon manager n’est pas de devenir quelqu’un d’autre, mais de savoir quand ses qualités risquent de se transformer en défauts.