La ministre Olivia Grégoire est intervenue au salon SME. Elle s’est exprimée en faveur de la transformation numérique des entreprises. Y compris des plus petites…



Lundi 25 septembre, au Palais des Congrès, Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme a pris la parole au Salon SME, un événement incontournable pour les dirigeants et créateurs de petites entreprises. Son discours a alors introduit les résultats annuels du Baromètre France Num, qui mettent en lumière l’évolution de la transformation numérique en France.

Un discours d’introduction engagé

Lors de son discours d’introduction, Olivia Grégoire a salué le rôle crucial des TPE et PME dans l’économie française, qui représentent 99 % des entreprises du pays. Elle a mis en avant la montée en puissance du numérique. Soulignant un chiffre clé : désormais 50 % des entreprises françaises attirent de nouveaux clients grâce à leur présence sur Internet. Cette accélération est en grande partie attribuée à la crise sanitaire, qui d’après la ministre, a agi comme un « formidable accélérateur de la transition numérique ».

Toutefois la ministre de l’action a reconnu qu’il restait encore du chemin à parcourir afin que toutes les entreprises, puissent tirer pleinement parti de la révolution numérique. Dans cette optique, elle a encouragé ces structures à profiter des accompagnements proposés par l’État. Ceux-ci visent à les sensibiliser aux enjeux du numérique et à les soutenir économiquement. Le gouvernement a d’ailleurs mis en place des initiatives régionales pour renforcer la visibilité en ligne et l’activité économique de ces entreprises.

Olivia Grégoire a également traité de la question de la cybersécurité en soulignant : « qu’une transition numérique viable ne peut se faire sans cybersécurité. » Elle a finalement insisté sur deux éléments essentiels de cette transition : une meilleure compréhension du secteur et un soutien humain et économique.

Baromètre France Num : un indicateur clé

Le Baromètre France Num, publié pour la première fois en 2021, a été le point central de cette conférence coanimée par Patrick Duchen, directeur d’études et de recherche au Credoc (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie) et Chantal Rubin, chargée de la sous-direction des réseaux et des usages numériques par intérim à la DGE (Direction générale des entreprises), après le départ d’Olivia Grégoire. Ce baromètre vise alors à mesurer l’évolution de la transformation numérique des entreprises en France. En 2023, plus de 9 000 entreprises ont participé à l’étude, dont 6 110 TPE et 3 343 PME.

Parmi les résultats clés, 76 % des entreprises interrogées estiment que le numérique offre de réels bénéfices, mais 48 % d’entre elles craignent la perte ou le piratage de données, un chiffre en nette hausse par rapport aux années précédentes. Seulement 38 % des structures déclarent générer des profits grâce au numérique, avec des variations significatives selon les secteurs.

La visibilité en ligne, un enjeu majeur

La conférence a également mis en avant l’importance de la visibilité en ligne, soulignant que deux tiers des entreprises ont un site Web et que 84 % d’entre elles utilisent au moins une des trois solutions de visibilité en ligne recommandées : site Internet, gestion des réseaux sociaux, et outils de référencement.

En ce qui concerne les solutions de vente en ligne, un quart des entreprises en disposent d’au moins une, avec une croissance notable due à la crise covid. En matière de gestion numérique, 90 % des TPE et PME utilisent des outils de gestion comptable et de facturation.

Les nouveautés du baromètre 2023

Cette année, le Baromètre France Num a introduit trois nouveaux sujets : l’analyse de données (11 % des entreprises interrogées), l’intelligence artificielle (5 % des entreprises), et la notion de numérique responsable. En ce qui concerne la data, 24 % des entreprises des nouvelles technologies l’utilisent, contre seulement 4 % dans les secteurs du BTP et de l’Agriculture.

Enfin, face à une prise de conscience croissante, 42 % des dirigeants interrogés mettent progressivement en place des mesures pour la sobriété numérique. Ils envisagent des actions telles que la mise hors tension du matériel pendant les week-ends, l’achat de matériel moins énergivore, le recyclage, ou l’achat d’occasion. De plus, 81 % des entreprises se montrent favorables à la collaboration avec des prestataires français, et 56 % d’entre elles optent pour des prestataires locaux pour leurs achats et services.

Pour finir, cette conférence a ainsi souligné l’importance du numérique pour les TPE et PME françaises et a encouragé leur engagement continu dans ce domaine. La transformation numérique s’inscrit comme un levier essentiel pour la croissance économique et la compétitivité des entreprises en France. C’est pour cette raison qu’il faut l’encourager.