Vite compris le 12 juin

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Production de pétrole au Sénégal • Woodside Energy, une compagnie australienne, a annoncé mardi avoir commencé à extraire du pétrole du champ de Sangomar, au large des côtes du Sénégal. Cette nouvelle fait officiellement passer ce pays d’Afrique comme producteur d’hydrocarbure. Ce champ, à 100 kilomètres au large de Dakar, contient du pétrole et du gaz. Le groupe Woodside Energy fixe l’objectif de production journalier à 100 000 barils par jour. La plupart seront utilisés pour les besoins internes du Sénégal.

Intel suspend son projet d’usine en Israël ! • Le groupe informatique américain a annoncé la suspension d’un projet d’agrandissement de son site de semi-conducteur à Kiryat Gat. Pour l’heure, aucune explication n’a été fournie par Intel. Le porte-parole du groupe s’est contenté de rappeler que pour gérer de tels projets, il est nécessaire « de souvent s’adapter à des calendriers évolutifs ». Le projet datait de 2019 et prévoyait un budget de 15 milliards d’euros pour le mettre sur pied.

Le CAC 40 digère les élections européennes • Hier, le CAC 40 s’est un peu remis de son incroyable glissade sur fond de résultats aux élections européennes. À la mi-journée, l’indice reprenait 0,3 % dans l’attente de la réunion de la FED. Pas de quoi rattraper la chute de la veille pour autant… Lundi, le CAC 40 dévissait à 1,35 % et retrouvait son plus bas depuis quatre mois. L’ensemble des investisseurs restent prudents.

La Finlande soupçonne la Russie • Un avion russe aurait pénétré l’espace aérien finlandais lundi matin. Il serait resté environ deux minutes au large de la ville de Loviisa. Ce laps de temps très court aura suffit aux autorités finlandaises pour prendre la menace d’intrusion très au sérieux. Le ministre de la Défense, Antti Häkkänen, déclare avoir ouvert une enquête. Le ministre de la Défense allemand en est allé de son commentaire. « Il semble que ce soit un nouvel exemple de la manière perfide dont Poutine mène une guerre hybride », a-t-il déclaré. Lui paraît déjà convaincu de l’implication russe dans cette opération d’espionnage.

Des drogues « pures et dures » en Europe… • L’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA) a sorti son rapport annuel. Il en ressort que le marché de substances illicites n’a jamais été aussi puissant en Europe. L’offre est extrêmement complète, innovante et accessible. Le rapport pointe d’ailleurs des consommateurs toujours mieux exposés aux « substances psychoactives, qui sont souvent plus puissantes ou plus pures ou apparaissent sous de nouvelles formes ». En 2023, les autorité signalaient 26 nouvelles drogues pour la première fois sur le Vieux Continent. La livraison de cocaïne depuis l’Amérique du Sud est, elle, en constante hausse. L’Europe, bientôt un « narco-continent » ?

crédits : shutterstock