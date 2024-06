Vite compris le 10 juin

Temps de lecture estimé : 2 minutes

LiveArts lève 1 million d’euros ! • LiveArts, la start-up spécialisée dans l’animation et la bonne qualité de vie des résidents en Ehpad à bouclé son premier tour de table. Il en ressort 1 million d’euros. L’argent servira à « tourner la préoccupation des structures sur le bien-être de leurs résidents plutôt que sur leur taux d’occupation ». Les principaux investisseurs demeurent des business angels et la BPI. Pour rappel, LiveArts c’est plus de 350 établissements clients, 1 500 intervenants et plus de 10 000 prestations réalisées. Le tout en 3 ans d’existence. Bientôt leader sur le marché des services d’animation pour les établissements seniors ?



ESPCI inaugure son nouveau centre de recherche ! • La prestigieuse école d’ingénieur en physique chimie dévoile enfin son nouveau bâtiment de recherche. Il s’agit de gigantesques laboratoires étalés sur 18 000 mètres carrés en plein cœur de Paris. « Mes collègues deviennent fous de jalousie lorsqu’ils visitent nos nouveaux labos », sourit le directeur du Laboratoire de physique de l’école, Dimitri Roditchev.



L’épineuse question des pays pauvres… • À Bonn, en Allemagne, on parle climat. En vue de la COP 29, des premières négociations stratégiques se jouent dès juin. Il en ressort un point de tension principal : qui doit payer pour aider les pays les plus vulnérables au changement climatique ? Et surtout, à quelle hauteur ? En 2009, les nations concernées avaient obtenu de recevoir 100 milliards d’euros par an versés par les pays développés pour les aider à surmonter les conséquences du dérèglement climatique. Malgré des retards, ils ont bien obtenu l’ensemble de leur dû. Mais cette fois-ci, l’aide financière pourrait être « beaucoup plus conséquente », comme nous l’apprend La Tribune.



Tensions entre industriels et grandes surfaces • L’inflation a laissé des traces dans les relations qui lient les distributeurs à leurs fournisseurs. En marge d’une commission d’enquête parlementaire sur la perte de souveraineté alimentaire, Antoine de Saint-Affrique (CEO de Danone) et Dominique Schelcher (DG de Coopérative U) se sont adonnés à une joute verbale interposée. Le patron de Danone rappelle les nombreux investissements de son groupe, notamment pour « aider la transition vers une agriculture forte et durable ». Il poursuit en assénant : « On ne fait pas le même métier que de mettre des produits en rayon. » Une attaque assez mal digérée par Dominique Schelcher : « Coopérative U investit un milliard d’euros en France ! Bien sûr qu’on investit lourdement… Et les industriels viennent nous donner des leçons ? ». Les prochaines négociations entre les deux groupes risquent d’être agitées…



Une grève tout l’été ? • C’est en tout cas ce que menace d’orchestrer la CGT. À partir du 14 juin prochain et jusqu’au 13 septembre, le groupe syndicaliste a déposé un préavis de grève pour les secteurs de l’énergie. Une première date de mobilisation est prévue le 20 juin, a précisé la CGT dans un communiqué. L’électricité et le gaz sont concernés.



crédits : shutterstock