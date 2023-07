Temps de lecture estimé : 2 minutes

Salarié au même poste depuis plusieurs années, vous vous posez peut-être la question de l’évolution de votre carrière. Développer de nouvelles compétences peut vous permettre de changer de poste en interne ou de postuler ailleurs.

Deux tiers des actifs souhaitent connaître une mobilité

Un sondage publié par l’institut IFOP en mars 2023 a permis d’évaluer « le désir de mobilité et de formation chez les actifs ». Il précise ainsi que « Le désir de mobilité est fort chez les actifs français puisqu’environ deux tiers d’entre eux (65%) souhaitent connaître au moins une mobilité dans les deux prochaines années. »

Mais comment en bénéficier ? Quelles voies mènent justement à cette mobilité ? Une évolution professionnelle peut se faire de multiples façons, à commencer par la promotion interne. Elle peut aussi s’effectuer par le biais d’une reconversion professionnelle. Quoi qu’il en soit, le candidat à la mobilité devra avoir les compétences requises pour assumer les missions du poste visé. Lorsque ce n’est pas le cas, il peut se former à distance ou en présentiel.

Suivre une formation à distance ou en présentiel ?

Compétences complémentaires et métiers

Certains apprentissages ne sont tout simplement pas compatibles avec le mode distanciel, quand d’autres le sont complètement. Par exemple, il est tout à fait envisageable d’apprendre à coder, à maîtriser les logiciels de décoration d’intérieur et de graphisme ou encore à parler anglais en suivant des cours depuis chez soi. Au-delà de compétences pratiques ou théoriques complémentaires, il est également possible de se reconvertir à distance. Les formations sont alors plus longues. Elles incluent généralement le passage d’un diplôme ou un titre reconnu à l’issue, voire d’un stage en entreprise. Dans tous les cas, il est impératif de bien se renseigner en amont sur le contenu des programmes enseignés.

Avantages et inconvénients

Chaque formule a son lot d’avantages et d’inconvénients. Une formation en distanciel est par exemple plus flexible qu’une formation en présentiel. Il suffit d’un ordinateur et d’une connexion internet pour suivre les cours. Autrement dit, peu importe le lieu et l’heure, l’apprenant se connecte à la plateforme pour étudier quand il le peut. Un avantage indéniable pour les salariés à temps plein qui ont bien souvent du mal à trouver un créneau. Toutefois, autant de liberté peut aussi effrayer certains qui préféreront avoir un rendez-vous fixe, des camarades de classe et un professeur dédié.

Financement des formations

La question du coût des formations peut freiner les envies d’apprentissage. Toutefois, certaines sont finançables notamment par le biais du compte personnel de formation, le CPF. Tout salarié possède un tel compte, lequel est alimenté par l’employeur. Pour connaître le montant de sa cagnotte et vérifier l’éligibilité de la formation, il faut se rendre sur le site officiel du CPF.

Enfin, il existe le projet de transition professionnelle (PTP) pour les salariés. Il permet sous conditions de suivre une formation durant le temps de travail.