Depuis quelque temps, les MSP ou équipes informatiques, pour gérer facilement les systèmes de l’entreprise de manière unifiée, ont de plus en plus tendance à faire recours à des outils RMM. Mais, que désigne cet acronyme ? Ces trois lettres mises pour « Remote Monitoring and Management » renvoient à la surveillance et gestion à distance, ainsi qu’aux solutions informatiques dédiées. Les solutions de type RMM permettent aux services informatiques d’optimiser leurs interventions en les automatisant.

Vous avez envie de gérer vos réseaux de manière professionnelle ? Ou vous voulez développer votre activité de services informatiques à un niveau plus élevé ? L’acquisition d’un logiciel RMM devra être votre prochaine étape. Découvrez ici toutes les informations pour trouver une plateforme RMM puissante, fiable et adaptée à votre organisation.

Choisir une solution RMM intuitive et facile d’utilisation

Un logiciel de surveillance et de gestion à distance (RMM) n’est rien d’autre qu’une plateforme qui permet aux MSP de recueillir des informations sur les systèmes de leurs clients et d’effectuer une myriade d’activités de gestion à distance. Ainsi, disposer du meilleur logiciel rmm peut non seulement augmenter l’efficacité et la productivité de votre entreprise, mais aussi vous démarquer de vos concurrents. Comme vous devez vous en douter, tous les logiciels RMM présents sur le marché ne se valent pas.

Certains sont très complexes et par conséquent difficiles à intégrer. Leur gestion prend également suffisamment de temps. D’autres sont rapides, fluides et bénéficient d’un niveau de simplicité d’onboarding et d’intégration adapté aux besoins de votre entreprise. Ces solutions peuvent identifier tous les appareils pertinents de votre réseau (ou du réseau d’un client), déterminer les besoins en ressources et en gestion de chaque appareil ainsi que les groupes d’utilisateurs. Il s’agit réellement de la première étape du processus de déploiement du RMM.

Pour vous faciliter la gestion des interventions et vous faire gagner des temps précieux, mieux vaut opter pour un outil intuitif et simple à maîtriser.

Quelles fonctionnalités rechercher dans un logiciel de supervision RMM ?

Sur le marché, les solutions RMM se distinguent principalement par leur gamme de fonctionnalités. Pour faire un choix judicieux, vous devez procéder à l’évaluation des fonctionnalités qui vous seront nécessaires. En tant que prestataire IT, gardez en tête que tout logiciel RMM digne du nom devrait remplir certaines fonctions de base à savoir :

Audit ;

Alertes en temps réel ;

Maintenance et remédiation à distance ;

Gestion des ressources informatiques ;

Gestion des correctifs ;

Gestion du déploiement ;

Monitoring réseau ;

Supervision ;

Support ;

Reporting.

Assurez-vous également que le logiciel choisi vous permette d’appliquer les bonnes pratiques de sécurité.

Le logiciel RMM que vous avez adopté est-il évolutif ?

Il est clair qu’au fil du temps votre entreprise (et son environnement informatique) va se développer. Pour ce faire, il est important d’acquérir une solution RMM capable aussi d’évoluer au même rythme sans créer de problèmes ou de goulots d’étranglement. Veillez également à ce que les transitions et les ajouts soient les plus simples et les plus efficaces possible. La surveillance cohérente de la qualité et de la sécurité de tous les appareils de vos utilisateurs finaux (Windows, Mac et Linux) est une caractéristique clé du RMM.

Pour finir, ne vous contentez pas seulement d’une solution RMM. Pensez aussi à intégrer un outil d’automatisation des services professionnels (PSA). C’est le duo gagnant. La complémentarité entre les deux solutions contribuera à simplifier les opérations et à minimiser les risques de perturbation pendant le déploiement.