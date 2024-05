Temps de lecture estimé : 2 minutes

Drive to Zero se déroulera les 28 et 29 mai à Paris, et EcoRéseau Business est partenaire de l’événement. Stéphanie Gay Torrente, directrice de Drive to Zero revient sur les enjeux du salon.



TRIBUNE. Rendez-vous européen de la mobilité décarbonée, Drive to Zero permet aux acteurs privés et publics de trouver des informations et des solutions pour répondre aux défis du déploiement de la mobilité décarbonée. L’événement grandit et organise sa deuxième édition à l’hippodrome de Longchamp à Paris pour plus de démonstrations concrètes.

Un enjeu social et sociétal au cœur de nos crises successives

Le contexte inflationniste et les réalités qui touchent le pouvoir d’achat au quotidien remettent pleinement à l’ordre du jour l’impératif de concilier « la fin du monde » avec « la fin du mois »; les exigences de transformation de nos modèles de société, avec les réalités et les difficultés du quotidien des personnes.

Cette exigence devient encore plus impérieuse à l’heure des radicalités et des mises en cause récentes des ambitions climatiques et environnementales en France et dans plusieurs pays d’Europe, sur fond de populisme et de dénonciation d’une écologie dite « punitive ». Il demeure que l’accompagnement aux règles et aux normes environnementales est essentiel et a pu représenter un angle mort, un maillon faible. Il est aussi incontestable que la prise de conscience du changement climatique et ses réalités est présente dans l’opinion : il y a une conscience collective pour agir et réagir.

La part individuelle à changer, modifier ses comportements et accepter les contraintes reste à construire et nous ramène aux origines de nos organisations politiques. L’écologie relève-t-elle aujourd’hui d’une nouvelle forme de contrat social ?

Se déplacer ou pas, une liberté pour chacun

L’acceptabilité est, de l’avis de l’ensemble des partenaires de Drive to Zero, le levier principal du déploiement d’une mobilité décarbonée. La mobilité, ce n’est pas un type de véhicule, c’est une capacité à se déplacer. Cette capacité lorsqu’elle est contrainte, est vécue comme une privation, elle peut entrainer l’isolement, elle peut limiter l’accès aux services essentiels et créer de la dépendance aux autres.

En réunissant acteurs publics, privés pendant deux jours, nous souhaitons faciliter les échanges et les collaborations pour surmonter ces difficultés sans diviser les acteurs mais en nous appuyant sur les solutions du collectif, seul chemin vers une mobilité décarbonée.

Se déplacer ou ne pas se déplacer doit rester une liberté pour chacun. La mobilité de demain doit s’adapter et proposer des solutions aux besoins et va interroger nos modes de vie.

Ainsi Drive to Zero propose à la fois des conférences plénières comme celle du mardi 28 mai à 10 h, intitulée « Les transitions énergétique, climatique, écologique mettent-elles en épreuve le modèle démocratique ? La part révélatrice des mobilités pour concilier intérêt général et intérêts particuliers, ou celle du mercredi 29 mai à 16 h : «Faire commun » autour des mobilités : planifier le changement, le financer, le mettre en œuvre avant le pire climatique. Comment transitionner ensemble et réussir ?».

Mais aussi des ateliers, des démonstrations et des tests de véhicules et de solutions. Sans compter la remise des Prix de l’innovation Drive to Zero le mardi 28 mai à 17 h 45.