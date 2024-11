On le sait, le numérique a aussi un impact environnemental. Selon les données de l'Arcep, il représenterait aujourd’hui 3 à 4 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le monde et 2,5 % de l’empreinte carbone sur le plan national. Dans le détail, les sites Web n'y sont pas étrangers et leur impact sur l'environnement vient d'être mesuré par une nouvelle étude. Quid également de l'intelligence artificielle (IA) ?