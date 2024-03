Vite compris le 8 mars

Temps de lecture estimé : 2 minutes

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, la rédaction d’ÉcoRéseau Business vous propose sa sélection d’actualités pour démocratiser l’entrepreneuriat féminin.

« Tech for her 92 », la nouvelle initiative signée La Ruche ! • La Ruche, c’est un réseau qui aide localement les personnes qui souhaitent se lancer dans le grand bain de l’entrepreneuriat. Et pour favoriser la prise d’initiative féminine, le réseau vient de lancer son appel à candidature. « Tech for her 92 » s’adresse ainsi aux femmes qui résident ou ont leur siège social en Hauts-de-Seine, et qui aimeraient se lancer dans la création d’une entreprise tech. Pour elles, les neuf mois de ce programme d’accompagnement sont entièrement gratuits. L’objectif de La Ruche vise à ce que chacune d’entre elles ressortent avec une meilleure vision de leurs objectifs entrepreneuriaux, de nouvelles connaissances et un carnet d’adresses bien rempli. Le tout pour faciliter le maillage entre toutes les femmes entrepreneures de la région.

Coup d’envoi des 30 jours inspirants et porteurs de sens • C’est l’heure ! Les 30 jours pour la franchise et les femmes débutent aujourd’hui. Du 8 mars au 8 avril, l’initiative « reconversion en franchise » accompagne les porteuses de projets dans leur cheminement de pensées. L’objectif ? Leur donner à toutes les clés pour réussir à lancer leurs premières candidatures. Pendant ce mois, le concours gratuit « Un métier, une enseigne » permettra aussi à l’une d’entre elles de remporter 6 500 euros en accompagnement. Un prix non-négligeable quand on se lance dans la géniale aventure de la franchise !

Des initiatives aussi au sein des territoires • Ce matin, à Bouvron, en Loire-Atlantique, une matinale est consacrée aux entrepreneures. Pays de Blain Communauté, la Chambre de métiers et de l’artisanat, la délégation 44 aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes et le réseau Femmes de Bretagne en sont à l’origine. Ce type d’initiative fleurit chaque année sur tout le territoire en cette journée spéciale.



Côté institutionnel, l’Urssaf dévoile ses chiffres sur l’entrepreneuriat féminin • Et il y a du progrès ! On apprend notamment que l’entrepreneuriat se féminise via le statut d’auto-entrepreneur. Selon l’Urssaf, 44,5 % des auto-entreprises lancées en 2023 l’ont été par des femmes, contre 42,7 % en 2022. Petit à petit, la parité se dessine à ce niveau ! D’ailleurs, l’Urssaf la soutient au quotidien. Les partenariats qu’ils nouent avec plusieurs associations qui œuvrent pour l’accompagnement des femmes entrepreneures vont dans ce sens. Et finalement, ces initiatives se retrouvent dans les chiffres des bilans annuels. Ça fait du bien !

Bpifrance Création publie aussi son baromètre • L’appétence des femmes pour l’entrepreneuriat ne faiblit pas ! L’institution Bpifrance révèle d’ailleurs qu’entre 2018 et 2023, les femmes ont toujours été plus nombreuses à se lancer dans l’aventure (+5 % sur la période). Une progression qui porte à 28 % le taux de femmes « engagées dans une dynamique entrepreneuriale », toujours selon l’institution. « La résilience entrepreneuriale des femmes traduit un volontarisme propice à faire bouger les lignes plus vite », se félicite d’ailleurs Nicolas Durfourcq, le DG de Bpifrance.

crédits : shutterstock