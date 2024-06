Temps de lecture estimé : 2 minutes

Standard & Poor’s : la réaction de Pierre Moscovici ⸱ Malgré la dégradation de la note de la France par l’agence Standard & Poor’s, Bruno Le Maire continue de le clamer : « J’ai sauvé l’économie française ». En parallèle pourtant, les réactions pleuvent, souvent inquiètes. Dans La Tribune Dimanche, Pierre Moscovici, premier président de la Cour des Comptes, tire l’énième sonnette d’alarme. « Le pays est au pied du mur. Il faut prendre cet avertissement au sérieux » clame le socialiste. Et de poursuivre : « Nous avons d’un côté supprimé 28 milliards d’euros de dépenses exceptionnelles liées à des mesures covid et à la sortie progressive du bouclier énergétique […] Mais simultanément 29 milliards de nouvelles dépenses ordinaires ont été engagées ».

Le nouveau livre de Julien Féré ⸱ La publicité est un univers incroyable, parmi les plus fascinants qui soient. Bien entendu, la publicité est aussi décriée, mise au ban, accusée par certains. Dans Les dessous de la publicité (Ellipses) notre chroniqueur Julien Féré, partner communication chez onepoint, accompagné de l’enseignant-chercheur Frédéric Aubrun, offrent un regard historique et critique sur ce secteur au cœur de nos vies, habitué à modeler nos imaginaires. En appui, de nombreux témoignages éclairants qui dévoilent la face cachée de cet univers désormais central et décisif pour la survie de toute entreprise. Découvrez vite tous les secrets de la pub… L’ouvrage sort d’ailleurs ce 4 juin, dans toutes les bonnes librairies.

Une présidente de gauche au Mexique ⸱ Elle s’appelle Claudia Sheinbaum. Ancienne maire de Mexico, cette scientifique de profession vient de conquérir la présidence du Mexique. Une première dans ce pays. Elle succédera ainsi à son mentor, Andrés Manuel López Obrador (dit AMLO). Claudia Sheinbaum remporta très largement le scrutin (entre 58 % et 60 % des voix contre 26 % à 28 % pour sa principale adversaire). Cette femme de gauche espère notamment lutter contre la grande pauvreté, le narcotrafic et les féminicides.

CNews devient la première chaîne info de France ⸱ Au mois de mai, CNews dépasse BFM TV en audiences, pour la première fois de son histoire. Les deux chaînes étaient au coude-à-coude depuis quelques mois. En mai, avec une moyenne d’audimat à 2,8 %, CNews fait ainsi légèrement mieux que BFM TV (2,7 %). Notons que BFM TV compte s’adapter à cette situation nouvelle. La chaîne du canal 15 vient de recruter l’éditorialiste Éric Brunet pour animer une nouvelle émission à partir de septembre, entre 20 heures et 22 heures, face à Pascal Praud.

4,96 milliards de voyageurs dans les airs en 2024 ⸱ L’Association internationale du transport aérien (Iata) annonce un record. En 2024, le cap des 4,96 milliards de voyageurs sera dépassé dans l’aérien. Une annonce réalisée depuis les Émirats arabes unis, lors de l’assemblée générale annuelle de l’association. Malgré ce record, les professionnels du secteur insistent sur sa « faible rentabilité » et des bénéfices « très faibles » qui n’excèdent pas 3 % de marge nette. Heureusement, les bénéfices annuels 2024 seront tout de même plus importants qu’escomptés… 30,5 milliards de dollars contre 25,7 milliards, chiffre jusqu’ici évoqué. L’Iata rappelle également son engagement pour le climat : « zéro émission nette de CO 2 en 2050 ».

Crédits : (2) Ellipses, autres : shutterstock