Vite compris le 10 avril

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Léger aveu de faiblesse pour l’Italie ! • Le gouvernement de Giorgia Meloni vient d’annoncer une baisse des prévisions de croissance de l’Italie pour 2024 et 2025. Respectivement, les espérances plafonnent maintenant à 1 % pour l’année en cours et à 1,2 % pour 2025. Et malgré cette baisse, les objectifs de Rome demeurent ambitieux selon les analystes. La Banque d’Italie prévoit, par exemple, seulement 0,6 % de croissance pour 2024. Quant à la Commission européenne et le Fonds monétaire international (FMI), eux tablent sur 0,7 %. Pour faire mieux que ces prévisions moroses, l’Italie compte sur le plan de relance européen dont elle est la première bénéficiaire avec 194,4 milliards d’euros prévus d’ici à 2026.

investit en terres japonaises • Deux ans pour investir 2,9 milliards de dollars dans l’IA. Voilà la mission que s’est donnée Microsoft. Pour l’heure, le détail des opérations n’est pas dévoilé, mais l’entreprise prévoit d’annoncer un programme de requalification lié à l’IA au Japon. Le but vise à former 3 millions de travailleurs sur trois ans et d’établir un nouveau laboratoire à Tokyo pour la recherche et le développement sur la robotique et l’IA.

Le palmarès 2024 du label Engagement Jeunes • Comme chaque année depuis huit ans, le label Engagement Jeunes récompense les entreprises qui valorisent le mieux les jeunes générations. Cette année, l’association a labellisé 36 entreprises, contre 28 l’an dernier. Parmi elles : AG2R La Mondiale, Airbus, Air France, la SNCF ou encore Veolia. Dans le détail, l’entreprise qui remporte la palme de la meilleure expérience recrutement est Swiss Life. SUEZ repart avec le prix de la meilleure politique et AXA est élue entreprise avec les meilleures conditions de travail.

Arkema visé par une série de perquisitions • Le groupe chimique français fait l’objet de fouilles dans son siège à Colombes (92) et sur son site en banlieue lyonnaise. Selon France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, ces perquisitions s’inscrivent dans le cadre d’une information judiciaire pour « mise en danger d’autrui » ouverte depuis octobre 2023. Arkema est soupçonné d’avoir contaminé les zones autour de ses sites industriels avec des produits dits « polluants éternels ». L’entreprise assure avoir « remis aux enquêteurs l’ensemble des éléments demandés ».

Good news is bad news ? • En Bourse, une classe d’actifs ou quelques entreprises réussiront toujours à s’en sortir, mêmes dans les pires situations – et le conflit au Proche-Orient n’y échappe pas. Le 9 octobre, deux jours après l’attaque du Hamas en Israël, l’action Thales, qui est la référence de la défense militaire dans le CAC 40, grimpait de 4,69 % à la réouverture des marchés. Les investisseurs peu scrupuleux disaient alors « Bad news is good news » (une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle). À l’inverse, alors que quelques espoirs de trêves commencent à fleurir à Gaza, les mêmes investisseurs de Thales se retrouvent maintenant en difficulté. Le cours de l’action glissait de 4 % hier vers 16 heures.

Crédits : shutterstock