« Le secteur des services à la personne est pérenne. Des personnes âgées, il y en aura tout le temps et de plus en plus ! », précise Alain Bosetti. Le secteur est alors confronté à un paradoxe. Les besoins d’aide vont doubler en raison notamment du vieillissement de la population mais les services à la personne manquent de candidats et ils peinent à les fidéliser. Comment résoudre l'équation ?