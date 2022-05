EcoRéseau Business

Temps de lecture estimé : 2 minutes

À l’heure des grands enjeux écologiques, de nombreuses entreprises cherchent des moyens de se développer plus durablement. À bien des égards, la technologie et ses prouesses volent au secours des entreprises en leur proposant des moyens plus écologiques et plus économiques de proposer des produits et services. Retour sur certaines innovations récentes et révolutionnaires.

L’impact de la numérisation sur le développement durable

Dans la lutte pour la sauvegarde de l’environnement, la déforestation est un enjeu majeur. Le papier, dont la pâte est issue du bois, fait partie des principales causes de la dégradation des forêts. En France, près de 8,8 millions de tonnes de papier et carton sont ainsi consommées par an.

Pour venir à bout de ce désastre écologique, la numérisation représente un substitut pertinent. La numérisation massive des documents permet ainsi de faire des économies drastiques de papier et d’encre, notamment au sein des entreprises. Le remplacement d’une majorité de lettres par les e-mails, l’adoption généralisée des PDFs et l’accès aux ressources en ligne plutôt que sur papier ont représentent également une économie substantielle dont ne veulent plus se passer les entreprises.

Le divertissement transformé par le numérique

Dans le monde du divertissement, la technologie a aussi transformé nos habitudes de consommation. Sur le modèle des jeux vidéo, d’autres jeux traditionnels se sont convertis au numérique. C’est le cas du casino en ligne qui propose de jouer aux jeux de cartes comme le blackjack et aux machines à sous sur Internet. La variété des titres est foisonnante, avec par exemple des jeux thématiques comme « Gates of Olympus », « The Ruby » ou encore « Fakir Slot ».

À l’inverse du matériel coûteux nécessaire pour la fabrication et la maintenance de ce type de machines dans les casinos terrestres, les casinos accessibles sur Internet permettent d’éviter une pollution supplémentaire tout en proposant les mêmes services aux utilisateurs. Ces machines à sous sont, de plus, accessibles depuis partout, à condition de disposer d’une connexion internet.

La technologie au service des films et séries

Le cinéma et les séries ont également été considérablement influencés par les avancées technologiques. Il y a encore quelques années, les DVD étaient rois et les magasins de vente et de location de vidéos fleurissaient un peu partout. Ces films sur disque, enveloppés dans divers emballages plastiques, ont laissé place à d’autres formats, grâce au streaming. Désormais, des plateformes comme Netflix, Amazon Prime Video, Salto ou encore OCS proposent, sur abonnement ou en location, l’accès à un très vaste panel de séries et de films.

Là encore, en plus de l’empreinte carbone très grandement réduite, le streaming favorise l’accès à la culture et au divertissement au plus grand nombre. Accessibles à différents tarifs, ces programmes sont en plus dotés de nombreuses options qui en facilitent la lecture, comme les sous-titres et l’audio dans une variété de langues. De plus en plus, ces plateformes proposent de nouveaux programmes, produits par leurs équipes, en avant-première et en streaming.

Qu’il s’agisse du monde de l’entreprise ou du divertissement, la technologie permet un développement plus durable. L’introduction de plus en plus importante de la visio-conférence dans nos quotidiens transforme également nos façons de nous réunir et de nous rencontrer, en diminuant le besoin de voyager. Quelle sera la prochaine étape franchie par la technologie dans la marche vers le développement durable ?