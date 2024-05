Temps de lecture estimé : 2 minutes

« Les entreprises s’engagent », communauté lancée en 2018 sous l’impulsion du Président de la République, a depuis bien grandi. Les thématiques dont elle s’occupe se sont également diversifiées, touchant maintenant au développement durable et à la RSE dans son ensemble.

En juillet 2018, quand le Président de la République initie la communauté « Les entreprises s’engagent » avec 100 chefs d’entreprise, le souci qui domine est l’inclusivité, particulièrement en matière d’emploi : emploi des travailleurs handicapés, des jeunes… Et pour cela, l’idée a été de créer une communauté inédite, qui rassemble les entreprises de toutes tailles, les services de l’État et l’ensemble des parties prenantes de l’engagement des entreprises, dans des clubs de taille départementale. L’intérêt : cela facilite l’évangélisation, l’implication et les prises de contact entre les différents acteurs, tout comme le partage des bonnes pratiques.

L’IDÉE EST DE COUVRIR

L’ENSEMBLE DU SPECTRE DES ENGAGEMENTS SOCIAUX, SOCIÉTAUX ET ENVIRONNEMENTAUX

Engagement global

Le premier club voit le jour dans les Hauts-de-France, en février 2019. Il sera rapidement suivi par d’autres ; aujourd’hui, le mouvement compte plus de 100 clubs en plus du club national, et plus de 70 000 adhérents. « Les entreprises s’engagent » ont également élargi leurs thématiques d’intervention. En 2022, après être passée sous la responsabilité d’un groupement d’intérêt public co-créé par le ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, Pôle emploi et une association d’entreprises engagées, la communauté se penche sur l’ensemble des thématiques liées à l’environnement et à la RSE. « L’idée est de couvrir l’ensemble du spectre des engagements sociaux, sociétaux et environnementaux. Il y a véritablement un modèle d’engagement à la française des entreprises, hérité du cadre spécifique de la loi Pacte, qui a posé les jalons d’une entreprise citoyenne, voire politique », soulignait Sylvain Reymond en 2022, alors qu’il venait d’être nommé président du groupement d’intérêt public. « Je considère que Les entreprises s’engagent, c’est une consécration de cette vision de l’entreprise. La spécificité de la communauté est son caractère public/privé. Nous encourageons les entreprises à venir s’engager et à nous aider pour améliorer et optimiser la politique publique qui les concerne directement.»

Encourager et promouvoir

L’objectif est triple : fédérer, sur l’ensemble du territoire, les entreprises – ainsi que les grands réseaux d’entreprises et partenaires – qui œuvrent pour une société inclusive et un monde durable ; créer des espaces de coopération entre l’État et les entreprises pour accompagner le passage à l’action en offrant les outils et les moyens qui permettent à chacun d’agir à son échelle ; et valoriser les entreprises qui s’engagent, leurs bonnes pratiques et les actions innovantes qu’elles développent. Pour atteindre cela, la communauté, relayée à l’échelle locale dans tous les clubs, propose ainsi tout un catalogue d’engagements – employer des réfugiés, encourager le sport, pratiquer des achats inclusifs, etc. – qui sont promus également dans le cadre d’événements – allant de la visite d’entreprise aux ateliers en passant par des pièces de théâtre –, animés aussi bien par les entreprises adhérentes avec l’aide des clubs départementaux que par ceux-ci directement. Pour les entreprises, l’engagement n’est plus une option.

JEAN-MARIE BENOIST