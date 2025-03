Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le quintuple champion olympique lance sa propre compétition

Grande figure du sport français, Teddy Riner est devenu le judoka le plus médaillé de l’histoire du judo en août 2024. S’il n’est pas certain d’être présent à Los Angeles pour la prochaine édition, sa carrière extra-sportive est déjà bien remplie.

Il n’est pas encore à la retraite que Teddy Riner assure ses arrières. Multi-casquettes, tantôt judoka, tantôt entrepreneur, à 35 ans son parcours donne le vertige. Aux JO 2024 à Paris, il a fait vibrer les Français en battant en finale le Sud-Coréen Minjong Kim et en devenant le combattant le plus médaillé de l’histoire du judo. Conquérant aussi en équipe où il a permis à la France de repartir avec une médaille d’or. Présent aux Jeux depuis 2008, il n’était pas certain d’être présent à Paris mais sa passion et sa soif de réussite ont eu raison de lui.

Et il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Le quintuple champion olympique lance la « Riner Cup », une compétition de judo pour les amateurs. Prévue les 5 et 6 avril à Asnières-sur-Seine (92), dans l’Arena qui porte son nom. « J’ai créé cette compétition pour mettre la lumière sur les amateurs, les petits jeunes, les adultes, les gens qui sont en association sportive, qui viennent le mercredi et le samedi pour s’entraîner mais qu’on ne voit pas forcément », a-t-il expliqué au micro de L’Équipe. Dans le détail, la compétition est ouverte aux cadets, juniors et même aux seniors à partir de la ceinture verte. Déjà 500 personnes inscrites avec à la clé un prize money et des cadeaux pour les enfants.

Ses investissements extra-sportifs

Teddy Riner est aussi bon sur le tatami que dans les affaires. Sa fortune était estimée en 2019 à 5,6 millions d’euros. Des revenus diversifiés, des compétitions bien sûr avec un salaire annuel au PSG Judo de 400 000 euros, sans compter les primes lors des compétitions mais aussi les nombreux partenariats. En 2008 et 2009, il fonde Riner Judo Connexion pour gérer ses contrats publicitaires et Riner Judo Production pour gérer son image et ses contenus audiovisuels. En parallèle, le sportif investit dans de nombreux domaines. « Dans la pierre, les énergies renouvelables, la communication, le marketing… Ma philosophie est celle du judo : j’ai une occasion, je la saisis », livrait-il dans nos colonnes en 2015.

Avec Tony Parker, il lance il y a cinq ans, la société T&T Global Management pour aider les sportifs de haut niveau à gérer leur fiscalité tout au long de leur carrière. Il cumule également les partenariats avec des grands noms comme Carrefour, le Crédit Agricole ou encore Décathlon. Enfin, en 2022 il lance avec Nicolas Poy-Tardieu, Fightart une marque qui propose des équipements de judo, avec des modèles de kimonos allant de 20,90 euros à 179 euros.

Une volonté de faire naître une culture sportive

Outre ses partenariats, Teddy Riner est engagé dans la défense du sport en France. Il avait déjà été critique à l’égard du manque d’infrastructures sportives. Aujourd’hui il souhaite que l’État s’investisse davantage dans le sport. Alors que des coupes budgétaires ont été envisagées par le gouvernement. Il avait signé en janvier une tribune avec d’autres athlètes olympiques contre la baisse des budgets. Un constat qu’il partageait déjà en 2015. « Le haut niveau, c’est un choix personnel, mais c’est aussi la France qui brille à travers eux, et notre pays ne peut pas fuir cette responsabilité. Il est comptable de la vie de ces sportifs, il doit donner quelque chose, être reconnaissant. »

Il poursuivait en indiquant qu’« il est aussi très difficile de voir changer les choses, car un gouvernement en chasse un autre. C’est un peu la même histoire dans les fédérations. Les projets n’ont pas le temps de se structurer. Quand je vois qu’un établissement comme l’Insep est devenu privé, je ne peux que constater le désengagement de l’État. » Faire naître une culture sportive en France. Un projet pour lequel il pourrait consacrer l’entièreté de sa retraite, qui sait ? En attendant, le champion français continue à nous faire rêver sur les tatamis.