Temps de lecture estimé : 2 minutes

Goldman Sachs croit en Renault • La banque américaine a relevé son conseil à « acheter » contre « neutre » sur Renault. L’établissement pense que les prochains véhicules du groupe au losange pourraient ajouter 30 % de résultat opérationnel dans sa branche automobile. Et ce, dès 2025 ! Goldman Sachs a aussi relevé l’objectif de prix de l’action Renault à 70 euros contre 51 euros jusqu’alors. Résultat ? Le cours du constructeur était dans le vert hier, alors que l’ensemble du CAC 40 reste en souffrance.

La Nouvelle-Calédonie reporte la date de paiement de plusieurs impôts ! • Dans le contexte actuel, difficile de prendre le temps de remplir sa feuille d’imposition. L’exécutif local propose donc le report du paiement de l’impôt sur le revenu, tout comme l’impôt sur les droits de société et la contribution sociale additionnelle. La mesure attend encore le feu vert de la commission permanente du Congrès.

Vegepolys Valley revient sur son année 2023 • À Angers, le pôle de compétitivité du végétal se prévaut d’une très belle année passée. En 2023, la structure a accompagné 92 projets de R&D. Parmi eux, les plus nombreux demeurent dans les nouvelles technologies et les pratiques appliquées aux systèmes de production (24), ainsi que la santé du végétal. L’ensemble de l’accompagnement réalisé par Vegepolys Valley s’élève à 302 millions d’euros.

Merck va acquérir Eyebio • Petit tour dans l’industrie pharmaceutique ! Le laboratoire américain Merck a accepté mercredi d’acquérir la société de biotechnologie ophtalmologique EyeBio pour un montant avoisinant les 3 milliards de dollars. Voilà le prix à payer pour s’offrir une entreprise très innovante. Eyebio met, par exemple, au point une thérapie expérimentale pour lutter contre les maladies rétiniennes caractérisées par des anomalies des vaisseaux sanguins. L’entreprise londonienne a aussi achevé récemment les essais préliminaires du médicament pour l’œdème maculaire diabétique, qui altère la vision.

L’inflation allemande reprend vigueur • L’inflation au pays d’Olaf Scholz est repartie à la hausse pour la première fois depuis six mois. Elle s’établit à 2,4 % sur un an en mai. Mais nos voisins d’outre-Rhin ont décidé de ne pas s’alarmer. Il s’avère d’ailleurs que les prix de leur énergie ont poursuivi leur baisse. Carsten Brzeski, analyste pour la banque ING, persiste et signe : malgré ce soubresaut allemand, « ce serait une surprise majeure que la BCE n’abaisse pas ses taux » début juin.

Crédits : Shutterstock