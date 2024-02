Vite compris le 2 février

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Baisse de prix en vue pour 15 ou 20 % des produits selon l’Ilec ! • « 15 à 20 % des prix vont diminuer », estimait le porte-parole de l’Institut de liaisons des entreprises de consommation (Ilec) au lendemain de la fin des négociations entre distributeurs et grands industriels. Si de prime abord, cela ressemble à une bonne nouvelle, elle traduit plutôt que 80 – voire 85 % – des produits alimentaires vont continuer d’augmenter en 2024. « La moyenne de tout ça devrait se traduire par une hausse […] que l’on peut estimer à 2 ou 3 % », a ajouté Richard Panquiault, le porte-parole de l’Ilec. Selon lui, les produits concernés par une nouvelle hausse des prix seront ceux à base de « cacao, orange, de sucre… ».

Les profs sont en grève ! • Environ 20,6 % d’entre eux se sont mobilisés hier, le jeudi 1er février selon le ministère de l’Éducation nationale. Ils fustigent des conditions de travail trop dures et des salaires trop bas. Certains aussi demandent « plus de respect pour l’école publique ». Un souhait qui intervient quelques semaines après la polémique sur les propos de la ministre Amélie Oudéa-Castera.

Shell a vu son chiffre d’affaires chuter de 30 % • Shell a fait état jeudi 1er février d’un bénéfice de 28 milliards de dollars (25,9 milliards d’euros) pour 2023. Soit une baisse de 30 % par rapport au record de l’année précédente. La baisse des prix sur le pétrole et le gaz en sont les principaux facteurs. Mais la société britannique n’a visiblement pas le temps pour les jérémiades. Pour conserver une dynamique haussière en Bourse, la direction a annoncé qu’elle augmenterait de 4 % ses dividendes versés. Elle entreprend aussi un plan de rachat d’actions à 3,5 milliards de dollars. Résultat ? Son cours se maintient et tendait même à la hausse à la mi-journée hier.

Un million d’euros pour la « Captain » bonne cause ! • Le concept de « dift », soit la contraction de « gift » (cadeau) et don. Voilà sur quoi repose Captain Cause, une start-up qui propose des cartes-cadeaux pour soutenir l’association de son choix. Et en 2023, l’entreprise a dépassé le jalon significatif d’un million d’euros récoltés auprès des entreprises au profit des associations de son catalogue. Pour ce faire, il aura fallu 45 000 captains (ceux qui reçoivent la carte et qui choisissent à qui ils souhaitent donner). Mais aussi, 230 entreprises (ceux qui offrent la carte, dont certains mastodontes comme M6, Accor ou la FDJ). Et 130 associations bénéficiaires. « La solidarité tripartite entre entreprises, particuliers et associations trouve déjà un fort écho ! », se réjouit Frédéric Mazzella, président cofondateur de Captain Cause.

Les tomates : le concentré des problèmes de l’agriculture • Aujourd’hui, 36 % d’entre elles sont importées. Les producteurs français pestent face à cette inondation du marché par les tomates marocaines notamment. Et ils n’arrivent d’ailleurs plus à suivre la cadence. « Désormais, les tomates rondes françaises occupent une place marginale, et les tomates cerises françaises sont perçues comme des produits de niche au prix plus élevé », peut-on lire dans un rapport sénatorial. La compétitivité marocaine, à la fois en matière de prix et de production est tout simplement trop forte… Le légume frais préféré des Français est donc le symptôme d’un secteur tout entier qui pâtit du libre-échange.

crédits : shutterstock