Le calendrier des rendez-vous : événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel dans les 7 jours.

Lundi 17 juin

> Soirée de la création #3



Cette troisième soirée de la Création 2024 réunira cinéastes, chefs opérateurs, productrice et étalonneur, pour un regard croisé sur leur rapport à l’image dans ses dimensions artistiques, esthétiques et techniques. À travers leurs témoignages et autour de projections d’extraits de films, ils et elles partageront leur perception du chemin de fabrication de l’image, depuis l’écriture jusqu’à l’étalonnage.

> Premier match de la France à l’Euro 2024

L’équipe de France entre en lice dans l’Euro 2024 contre l’Autriche, ce lundi (21 h), à Munich.

Mardi 18 juin

> Top DRH Deauville



Ne manquez pas la rencontre annuelle des Directeurs et Responsables de la fonction Ressources Humaines et Prestataires ! Vous avez des projets à court/moyen terme : échangez directement en toute confidentialité avec des interlocuteurs dédiés parmi un parterre de 50 professionnels RH à votre disposition.

Mercredi 19 juin

> Le YouTube français a 17 ans !



C’était il y a 10 ans jour pour jour que le site de vidéo en ligne, YouTube fut lancé en France. Nous étions loin de nous imaginer le retentissement que celui-ci allait avoir, et ce, même après presque deux décennies d’existence.

Jeudi 20 juin

> Headless Experience Conf’



La Headless Expérience Conf est l’événement qui permet de comprendre la vision et la logique de mise en œuvre autour des architectures headless. Pour cette première édition, c’est le CMS headless Strapi qui sera à l’honneur. Vous retrouverez au travers d’interviews exclusives d’experts métiers et techniques et de témoignages, de nombreux thèmes tels que celui des choix stratégiques, de la conception d’architectures composables, ou encore d’implémentation technique…

Vendredi 21 juin

> Joyeuse fête de la musique !



En ce solstice d’été, célébrez la 42e édition de la fête de la musique à travers le pays ! Au rendez-vous, de nombreux artistes et surtout un maximum de bonne humeur et de partage…

Samedi 22 juin

> Anniversaire de la signature de l’armistice franco-allemand



Le 22 juin 1940, la France du maréchal Pétain signe à Rethondes, dans la forêt de Compiègne, un armistice avec l’Allemagne d’Adolf Hitler. Ainsi, entre cette date et l’invasion de l’URSS, l’Angleterre de Churchill sera seule au monde à combattre le nazisme. Une sombre période démarre alors à cette date pour les Français.

Dimanche 23 juin

> Journée olympique mondiale