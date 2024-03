Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des rendez-vous : événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel dans les 7 jours.

Lundi 4 mars

> Journée mondiale de l’ingénierie pour le développement durable



Mardi 5 mars

> Matinale Work management



Synolia et son partenaire monday.com vous donnent rendez-vous au Rokoriko Jungle (Lyon 2) pour une matinale exclusive 100 % dédiée au Work management. C’est alors l’occasion de découvrir notamment comment simplifier les processus de travail de vos équipes en profitant du témoignage de marque du groupe événementiel mondial de GL events.

> JEC World



JEC World rassemble à Paris, non seulement toutes les grandes entreprises mondiales, mais aussi des start-up innovantes dans le domaine des composites et des matériaux avancés, ainsi que des experts, des universitaires, des scientifiques et des responsables de R&D de marques de référence. C’est donc « the place to be » pour les professionnels des composites du monde entier !

Mercredi 6 mars

> Accessecurity



Rendez-vous à partir du 6 mars pour assister au salon Accessecurity. Proposant un service de rendez-vous d’affaires, des colloques et workshops ou encore l’organisation de serious game et d’une soirée de networking, le salon spécialisé dans la cybersécurité et la sûreté saura vous satisfaire !

Jeudi 7 mars

> Pourquoi un leader doit être exemplaire – Engagement, coopération, exigence



Vous voulez connaître la réponse ? Découvrez-en plus grâce à cet ouvrage de Tessa Melkonian, à paraître ce jeudi chez Uga Editions.

Vendredi 8 mars

> Journée internationale des femmes



Samedi 9 mars

> Il y a 60 ans, la toute première édition du Salon international de l’Agriculture débutait !



Le 9 mars 1964, le Salon international de l’agriculture ouvre ses portes. En effet, crée sous l’impulsion du ministre Edgard Pisani, ce premier salon attire plus de 300 000 visiteurs.

Dimanche 10 mars

> Une avancée pour les femmes à célébrer !



Il y a 25 ans jour pour jour, la France adoptait enfin le projet de révision constitutionnelle sur l’égalité entre les hommes et les femmes.