Temps de lecture estimé : 2 minutes

Roy Masliah est le fondateur de « decla.fr ». Il explore comment la comptabilité en ligne et l’automatisation transforment radicalement le paysage comptable et offrent des opportunités inédites pour les entreprises modernes.

TRIBUNE. La comptabilité a toujours été une tâche complexe et chronophage pour les entreprises. Aujourd’hui, l’avènement de la comptabilité en ligne, associée à des outils d’automatisation avancés, transforme profondément le paysage comptable.



L’essor de la comptabilité en ligne

La comptabilité en ligne ne se résume pas à une simple digitalisation des processus existants. Elle représente une nouvelle façon de gérer les finances d’une entreprise, en offrant des services accessibles, flexibles et adaptés aux besoins spécifiques de chaque société. Grâce à des logiciels de comptabilité sophistiqués, il est désormais possible de centraliser la gestion comptable, facilitant ainsi le suivi des factures, des déclarations fiscales, et la gestion de la trésorerie.

L’automatisation : un atout inestimable

L’automatisation des tâches comptables permet de gagner un temps précieux et d’assurer une précision accrue dans le traitement des données. Les experts-comptables peuvent ainsi se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée, telles que l’analyse financière, les conseils en gestion et l’accompagnement stratégique des entreprises. Par exemple, les outils d’automatisation facilitent la déclaration de TVA, les bilans des indépendants, des SCI, des LMNP, et l’établissement des comptes annuels, réduisant les risques d’erreurs et améliorant la qualité des services rendus.

Des outils en ligne pour tous

Les applications de comptabilité en ligne sont conçues pour répondre aux besoins de tous, même pour ceux qui n’ont aucune connaissance comptable, comme les sociétés établies, start-up, indépendants, SCI sans oublier les LMNP. En effet, outre les tarifs très compétitifs par rapport à un cabinet comptable classique, ces plates-formes simplifient la vie des chefs d’entreprise et autres particuliers notamment les LMNP qui sont de loin ceux qui utilisent le plus ce genre d’outils.

La qualité et l’engagement au cœur des services

Aujourd’hui, avec plusieurs années d’historique de comptabilité en ligne, il est devenu évident que les experts-comptables n’apportent plus la même valeur ajoutée qu’auparavant pour des tâches telles que les bilans comptables, les liasses fiscales, et autres opérations similaires. Cet historique montre que ces tâches sont désormais automatisées et gérées avec une grande efficacité par les services de comptabilité en ligne. Par conséquent, les experts-comptables doivent repenser leur métier et se réorienter vers le conseil.

La qualité de l’accompagnement repose désormais sur un engagement fort envers les clients, en mettant l’accent sur des services de conseil personnalisés. Les experts-comptables doivent se concentrer sur la fourniture de conseils avisés et de solutions adaptées à chaque situation : création d’entreprise, gestion des comptes, ou des missions spécifiques comme l’établissement des déclarations fiscales. La combinaison de l’expertise, de la rapidité et de l’efficacité dans les services de comptabilité en ligne est essentielle et recherchée, mais c’est l’engagement dans le conseil stratégique qui devient la véritable valeur ajoutée des experts-comptables aujourd’hui.

Un choix stratégique pour les entrepreneurs

Opter pour la comptabilité en ligne et l’automatisation est un choix stratégique pour les entrepreneurs d’aujourd’hui. Ces outils permettent non seulement de réduire les coûts, mais aussi d’améliorer la performance globale de l’entreprise. En offrant des solutions innovantes et de haute qualité, les entrepreneurs se concentrent désormais sur le développement de leur activité, en s’assurant une gestion comptable fiable et efficace.

En conclusion, la comptabilité en ligne et l’automatisation représentent l’avenir de la gestion financière pour les entreprises et les indépendants. Je suis fier de contribuer à cette révolution en offrant des services qui allient technologie, expertise et engagement. Ensemble, construisons un avenir où la comptabilité ne sera plus une contrainte, mais un véritable levier de croissance et de succès pour toutes les entreprises.