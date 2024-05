Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des rendez-vous : événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel dans les 7 jours.

Lundi 13 mai

> Lenteur des décisions, élargissement : changer les institutions européennes ?



Mercredi 15 mai

> DIMS 2024

L’IMA est le principal consortium francophone de directions technologiques et innovation, regroupant 130 grands groupes, ETI, et administrations françaises (dont 75 % du CAC 40 et la plupart des grands ministères). Rendez-vous à Station F ! (15 et 16 mai).



Jeudi 16 mai

> Journée internationale de recherche sur l’intelligence artificielle