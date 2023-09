Temps de lecture estimé : 2 minutes

« Think Business Think Hong Kong ». Le grand rendez-vous qui s’ouvre, ce mardi 19 septembre au Carrousel du Louvre, est une formidable occasion de resserrer les liens qui unissent la France avec la région administrative spéciale de Hong Kong.

La France dispose d’atouts non négligeables à Hong Kong. Elle est le premier investisseur européen dans l’archipel.

Un territoire extraordinaire

Mégalopole exotique et prospère, Hong Kong est plus que jamais un point névralgique de l’économie mondiale, où tous les échanges sont possibles, au cœur d’un hub dédié aux services financiers et à l’innovation. L’ancienne colonie britannique, aujourd’hui intégrée à la Chine continentale, jouit toutefois d’un statut particulier, résumé sous la devise : « Un pays, deux systèmes ». Ainsi, la région possède sa monnaie, son système politique, ses frontières douanières… Elle ne réintégrera définitivement l’ensemble chinois qu’en 2047.

Les entreprises européennes qui rêvent d’ouvrir la porte du gigantesque marché chinois y trouveront un camp de base idéal. Créer une entreprise ne demande que quelques heures. La population déteste les pesanteurs et les bureaucrates, son esprit est dédié à l’entrepreneuriat et à la création : design, finance verte, santé, biotech, start-up, smart-city…

Ce nouveau dynamisme vient s’ajouter à un statut déjà très installé de place forte de la finance. Cette cité tout sauf interdite est une sorte de mélange entre Londres, la Suisse et la Californie ; idéalement installée dans le centre névralgique de l’économie mondiale, entre Chine et Pacifique, épicentre des « Nouvelles Routes de la Soie ».

Des liens dynamiques avec la France



Oui, il y a bien un rêve hongkongais. Man-Linh Swan, directrice Europe de la communication du Hong-Kong Trade Development Council nous le précise : « Nous visons la neutralité carbone dès 2040 et nous voulons inventer la ville du futur. Le HKTDC a vocation à être un pont pour les investissements entre Hong Kong et le monde. Nous disposons de 50 bureaux, dont 13 en Chine continentale ».

En 2021, la France était le premier pays investisseur de l’UE dans l’archipel, avec 15,6 milliards de dollars. 365 entreprises françaises y sont implantées. Pour sa part, « le port aux parfums » était le deuxième investisseur asiatique en France, après le Japon, avec 5,47 milliards de dollars investis.

Une rencontre au sommet pour les investisseurs



Think Business Think Hong Kong aura lieu mardi 19 septembre, dans l’écrin fabuleux du Carrousel du Louvre. Au programme : conférences, rencontres et business matching. La Consule générale de France à Hong Kong et Macao, Mme. Christile Drulhe, accompagnera la délégation à Paris.

Notons la présence de M. L’Honorable Paul Chan Mo-po, secrétaire aux Finances de la région administrative spéciale, qui dialoguera avec le ministre français du Commerce Extérieur, Olivier Becht. Pour le HKTDC, l’objectif est de muscler la relation bilatérale.

Après les Britanniques, majoritaires pour des raisons historiques, la France constitue la première communauté étrangère présente à Hong Kong. Des grands groupes aux jeunes pousses, la présence française est forte dans la Greater Bay Area. Cette région économique de pointe, dont Hong Kong est l’épicentre ultra-connecté, est tout simplement la plus grande zone urbaine du monde ! 86,17 millions d’habitants en 2020 !

Eldorado de tous les possibles



Comme le signale Man-Linh Swan Chea, « Hong Kong est une tête d’épingle. Malgré cette densité considérable, la ville jouit de grands espaces de verdures, avec de véritables forêts urbaines ». Modèle de la smart-city, Hong Kong déploie des trésors d’ingéniosité et s’invente comme la première mégalopole écologique. Pour preuve, le mégaprojet Northern Metropolis, sorte de ville durable et futuriste, qui répondra à la demande criante de logements.

Pour doper la croissance, le HKTDC, qui supervise les liens économiques avec l’étranger, se lance dans une campagne de communication à visée mondiale. Il faut redéployer partout la marque Hong Kong, secouée jusqu’à ces derniers mois par la pandémie. Archipel de tous les possibles, ce lieu unique au monde reprend son envol vers l’expansion.