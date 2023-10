Temps de lecture estimé : 3 minutes

« Il faut ouvrir les yeux avant qu’il ne soit trop tard », lance le député, vigie de la lutte contre l’antisémitisme et contempteur des manigances de la France insoumise.

Meyer Habib a été particulièrement clairvoyant. Il n’a jamais cédé face à l’antisémitisme qui de nouveau gangrène en France… Sans cesse sur le qui-vive, ce solide combattant, proche d’Éric Ciotti, est un messager précieux entre ses deux patries, la France et Israël.



Lorsqu’il s’exprime, tout le monde se tait. Il fait partie des rares tribuns de l’Assemblée nationale. L’infatigable militant a l’indignation au fond de la voix. Ces derniers jours, Meyer Habib, député apparenté LR de la VIIIe circonscription des Français de l’Étranger (Chypre, Grèce, Israël, Italie, Malte, Saint-Marin, Saint-Siège, Turquie) a eu fort à faire. Face à la sanglante attaque du Hamas, cet élu courageux s’est mué en soutien face à la détresse des familles. Il est celui vers lequel se tournent les désespérés.

Au front avec les Français d’Israël

C’est lui qui annonça à la télévision la dramatique nouvelle. Notre compatriote, Avidan, est retenu en otage par « les barbares du Hamas ». « Au-delà d’Avidan, au moins huit Français sont disparus ou pris en otage par le Hamas. Député des 200 000 Français d’Israël, je demande à la Croix Rouge de s’assurer de la sécurité d’Avidan. Mais aussi de tous les otages dont plusieurs enfants, bébés et vieillards. La France doit rendre responsable directement le Hamas de la sécurité des Français et utiliser tous les moyens possibles pour leur libération et leur rapatriement en vie et en bonne santé ».

Une indignation juste, évidemment juste, tellement juste, mais qui se perdra dans la nuit. Comment imaginer que le Hamas puisse accepter une négociation ? Le sort des otages s’annonce sanglant. Le Hamas s’en sert comme de boucliers humains et utilisera les réseaux sociaux pour véhiculer les images de l’horreur.

Meyer Habib pleure les disparus. Prononce l’ultime hommage, fidèle à la mission d’un tribun du peuple. « Iti et Hadas Berdichewsky avaient trente ans. Pendant que les terroristes frappaient à leur porte, ils ont caché leurs jumelles de dix mois dans la cave de leur maison. Iti s’est battu héroïquement mais a été tué avec sa femme par les terroristes du Hamas. Les enfants sont restés seuls pendant près de quatorze heures avant d’être découverts par les secours en bonne santé. Leur sacrifice est celui de la civilisation face à la barbarie. Que leur mémoire soit bénie. »

Adversaire farouche du nouvel antisémitisme

Depuis des années, Meyer Habib alerte. En France, il est l’un des gardiens de cette lutte inlassable contre l’antisémitisme. C’est lui qui présida la commission d’enquête parlementaire consécutive à l’assassinat de Sarah Halim, cette directrice de crèche à la retraite, défenestrée par un prétendu déséquilibré au cri de « Allahu akbar ». Meyer Habib n’a pas apprécié le traitement médiatique et judiciaire de cette affaire : « L’affaire Sarah Halimi est une nouvelle affaire Dreyfus. […] À l’époque, on accusait un innocent par antisémitisme. Aujourd’hui, on disculpe un meurtrier antisémite, qui a prémédité son crime ».

Sous la mitraille des attaques, il dénonce depuis des années l’accointance et les ambiguïtés de LFI. En début de semaine, il fut le tombeur de masque de Jean-Luc Mélenchon : « Les images sont insoutenables. Israël a décidé de ne pas les diffuser, mais avec les réseaux sociaux, elles circulent. Des femmes ont été violées avant d’être tuées, des enfants ont été massacrés à bout portant. Et la France insoumise ne dit rien…Ce ne sont pas des antisionistes, ce sont des antisémites. Je le dis ouvertement, Jean-Luc Mélenchon est un antisémite, c’est une crapule antisémite ! ». Et tranche l’éternel débat. Oui, l’antisionisme, qui revient à souhaiter la mort d’Israël est bien le cache-sexe de l’antisémitisme.

Cible de l’extrême-gauche

Rappelons qu’il y a quelque mois, l’insoumise Clémentine Autain avait choqué en saluant l’invalidation de l’élection de Meyer Habib. « Mazel Tov ! » s’est exclamée cette bonne conscience de gauche, ricaneuse et perverse, visiblement ravie. Que n’aurait-on pas dit si Jean-Marie Le Pen s’était exprimé dans les mêmes termes ! Malheureusement pour Madame Autain, Meyer Habib a brillamment remporté le scrutin et fut réélu. Il continuera à surveiller attentivement les déboires de LFI, formation politique qui a rompu tout lien avec les valeurs françaises, communiant désormais dans les mêmes délires que la gauche radicale de Jeremy Corbyn.

Au micro de Jean-Jacques Bourdin, sur Sud Radio, Meyer Habib crie encore et toujours sa vérité : « Le Hamas est un mouvement djihadiste islamique. C’est invraisemblable que l’extrême gauche s’allie à eux : à Gaza, les homosexuels sont jetés du cinquième étage, les femmes adultères sont lapidées ! ». Celui qui entretient d’excellentes relations avec le Premier ministre d’Israël Benjamin Netanyahou est un messager de choix pour renforcer les relations entre Paris et Jérusalem. Son intercession sera cruciale dans les prochaines semaines, alors qu’une guerre longue, sanglante et difficile s’annonce pour mettre enfin le Hamas hors d’état de nuire. Pour Meyer Habib, c’est aussi une histoire intime. Le député compte deux enfants à Tel Aviv et trois neveux appelés sous les drapeaux.

Les perles de la politique

Anne Hidalgo, courageuse · Les lecteurs de cette chronique savent qu’elle n’est qu’assez rarement sympathique à Anne Hidalgo. Mais la Maire de Paris a fait preuve de courage en soutenant Israël sans réserve, condamnant de ce fait « la mésalliance avec Jean-Luc Mélenchon ». « Ses positions contre Israël et son refus de condamner l’organisation terroriste Hamas sont insoutenables ». Anne Hidalgo s’est retrouvée attaquée par la foule des haineux, « JLM » en tête qui l’accusa de « clientélisme », dans un énième sous-entendu antisémite affligeant…