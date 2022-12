Temps de lecture estimé : 2 minutes

Un quatuor politique dont vous allez entendre parler l’an prochain !



Ces espoirs de la politique vont tout faire pour se faire connaître de vous, vous convaincre (ou vous reconquérir…). Chacun dans sa catégorie s’apprête à se déployer en 2023. Cette année ne sera pas électorale et donc dédiée au combat des idées. Le moment de construire une relation privilégiée avec les Français.



David Lisnard, le maire courage

Depuis son bureau de la mairie de Cannes, face à la splendeur méditerranéenne, David Lisnard se prépare. Dans son viseur : l’Élysée. Autant dire que la route est longue. On ne passe pas si facilement de la politique locale à l’élan national. Mais ce LR décomplexé, également à la tête de son propre mouvement intitulé Nouvelle Énergie, peut aussi compter sur une proposition audacieuse. Libéral convaincu et convainquant, David Lisnard espère pouvoir rendre aux Français leur juste capacité d’initiative et se défaire des filets de la bureaucratie. « Entraîner le pays vers le meilleur de lui-même », comme le disait de Gaulle. Cela passe par une diminution du secteur public, un rétablissement des finances et par une baisse substantielle des impôts.

Au-delà du primat économique, David Lisnard développe également un discours très ferme sur les sujets régaliens, avec les piliers du civisme et de la responsabilité individuelle. Terminons par la culture, ce cheval de bataille qu’il a enfourché depuis longtemps, convaincu de l’importance d’une spiritualité commune qui s’appelle la beauté. Des racines et des ailes.

Maud Bregeon, la députée qui a un plan pour le nucléaire



Ces dernières années, Maud Bregeon est devenue une grande habituée des studios télés. En porte-parole du parti présidentiel, elle s’est évertuée à défendre – souvent avec talent – les décisions du gouvernement. Depuis juin, elle est députée des Hauts-de-Seine et bataille jusqu’au petit matin dans l’hémicycle. Sa particularité : elle est ingénieure spécialisée dans le nucléaire. Son métier a longtemps consisté à éviter la panne, ou pire, l’accident (dans le jargon du nucléaire, on dit « avoir le cœur sur la pelouse »).

Au sein de Renaissance, elle est aujourd’hui reconnue comme l’experte de ces questions capitales. Loin des diatribes de comptoir sur le nucléaire, elle apporte un savoir qui fait d’elle une valeur sûre, à l’heure des délestages. Ira-t-elle jusqu’au ministère de l’Écologie ? Sa compétence scientifique fait du bien à la politique française.

Jordan Bardella, le jeune garde



27 ans. Le nouveau président du Rassemblement national étonne par sa jeunesse (il était déjà tête de liste du parti aux Européennes à l’âge de 23 ans). Marine Le Pen l’a choisi pour veiller à la croissance d’un parti que 40 % des Français considèrent désormais capable de participer à un gouvernement. Pourtant, rien ne prédestinait cet enfant des classes modestes, né à l’ombre des grands ensembles de Seine-Saint-Denis, à s’élever si haut et si tôt.

Son charisme médiatique séduit bien en dehors des frontières du parti – on lui reconnaît partout un talent gage d’avenir… Au contraire de Marine Le Pen, sa mère en politique, Jordan Bardella ne semble pas défavorable à une alliance des droites. Un futur possible ?

Anne Hidalgo, la revenante résiliente



Surprenant choix. Comment oser faire d’Anne Hidalgo un espoir pour 2023 ? L’année qui s’achève fut pour la Maire de Paris une annus horribilis. Après sa cruelle défaite à la présidentielle (1,7 % des voix) est venue s’ajouter la crise budgétaire jamais vue à l’Hôtel-de-Ville. Comme un animal blessé, Anne Hidalgo s’est retranchée – pour panser ses plaies. On ne la voit plus guère. Mais attention : elle compte revenir en 2023. En secret, avec ses collaborateurs, elle prépare une séquence médiatique d’ampleur pour le début d’année. Objectif : retrouver la confiance des Parisiens. Elle peut retrouver les sommets. Celle que l’on disait déjà finie en 2020 fut finalement largement réélue.

Anne Hidalgo dispose d’une capacité de rebond sans équivalent dans la politique contemporaine. Avec les JO de 2024 en ligne de mire, elle veut le croire : tout peut changer. Retrouver des forces, jusqu’à pouvoir s’élancer en 2026 pour un troisième mandat historique à la Ville de Paris ?