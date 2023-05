Temps de lecture estimé : 3 minutes

Le président de l’Assemblée des Départements de France (ADF) incarne la politique à l’ancienne, ancrée et authentique. Le Bourguignon, amoureux du monde rural, demeure l’avocat inlassable des villages et des clochers.

Et si c’était lui, la solution pour sortir de la crise ? Alors que le quinquennat d’Emmanuel Macron s’enfonce dans la torpeur, la nomination à Matignon de François Sauvadet, homme de centre-droit, modéré, implanté, serait une nouvelle donne.

Il aurait aimé être le ministre de l’Agriculture de Jacques Chirac. Il est vrai qu’à l’instar de l’ancien président, François Sauvadet n’a pas à se faire prier pour aller « tâter le cul des vaches ». Pas question non plus de se faire porter pâle lorsqu’il s’agit de rendre hommage à les bons plats du terroir ! Ce bon vivant qu’on surnomme « le grand » a le physique d’un Helmut Kohl dans la force de l’âge.

François Sauvadet est fils d’agriculteurs. Il vit toujours à Vitteaux, en Côte-d’Or, le département qu’il préside depuis 2008. Après une première carrière au Bien Public, le grand quotidien dijonnais, où il tient la rubrique agricole puis politique, il embrasse une longue carrière d’élu. Elle le mènera jusqu’au gouvernement, puisqu’il fut le ministre de la Fonction publique de Nicolas Sarkozy. Mais aussi à l’Assemblée, où il siégea jusqu’en 2017, date à partir de laquelle le cumul des mandats le contraindra à choisir entre mandat local et national. Son engagement au Palais Bourbon reste marqué au centre-droit. D’abord proche de François Baroin, maire de Troyes, il fut ensuite l’allié de Jean-Louis Borloo et le président du groupe UDI à l’Assemblée nationale. Ses escarmouches avec Ségolène Royal restent dans les mémoires !

Il est né quelque part



Logiquement, il choisit la Côte-d’Or (21), qui demeure la grande passion de sa vie. Ce département au nom superbe, qui provient, dit-on, de la couleur que prennent les feuilles de vigne dans le soir, regroupe bien des réalités éparses. Pas simple d’assurer la concorde entre la métropole dijonnaise, centrale, et les campagnes périphériques. Défenseur acharné du monde rural, François Sauvadet maille le terrain. Les 698 communes de Côte-d’Or n’ont pas de secret pour lui. Même si sa chère Vitteaux, bourgade à laquelle il a redonné confiance lorsqu’il fut son maire, conserve une place primordiale dans son cœur. Il aime arpenter les campagnes environnantes, où il chasse avec ses chiens, tel Henri Vincenot dans La Billebaude.

Notons que cet amoureux du territoire s’intéresse beaucoup à la thématique de l’eau. Il préside depuis 2014 le Comité de bassin Seine Normandie. Bonne occasion de rappeler que le fleuve prend sa source en Côte-d’Or, dans le bien nommé village de Source-Seine. Citons Jaurès : « C’est en allant vers la mer que le fleuve reste fidèle à sa source ». Un adage qui va bien à François Sauvadet.

Chacun l’aura compris, François Sauvadet n’a rien du député marcheur déconnecté, déniché sur Internet, ou de son collègue Insoumis, qui croit pouvoir régler les problèmes sur Tik Tok. Cet homme à la parole libre fit retentir son courroux jusqu’au plus haut sommet de l’État. Au cœur de la crise des Gilets Jaunes, Sauvadet prit sa plume pour écrire à l’Élysée. Il dénonce l’éloignement du fait politique. « On a voulu faire des grandes communes, des grands cantons, des grandes intercommunalités, des grandes métropoles. Toujours plus grand. Où sont les économies qu’on nous avait vendues ? Il n’y en a aucune ».

Les 103 pour la France !



Depuis 2021, François Sauvadet est président de l’Assemblée des Départements de France. Il lui revient de défendre cette structure territoriale essentielle, à laquelle les Français sont très attachés, notamment dans les campagnes. Accompagnement social, RSA, dépendance, handicap, collèges, enfance en danger, voirie, écologie du réel, sécurité civile, culture tourisme, sport… Les 103 départements de France répondent présents pour assurer ces défis. Dire que certains, dans les bureaux parisiens, envisagent de les supprimer pour créer « des Länders à dimension européenne » !

Avec David Lisnard, président de l’Association des Maires de France (AMF) et Carole Delga, à la tête des Régions de France, Sauvadet rejoue les Trois Mousquetaires. C’est l’alliance pour les « Territoires unis » ! Entre le maire de Cannes, attaché au libéralisme, la socialiste occitane et le centriste de Bourgogne, l’heure est à l’union face à l’État jacobin et bureaucratique. « Un pour tous, tous pour un ! ». Et comme toujours, les Trois Mousquetaires sont quatre, avec le renfort bienveillant de Gérard Larcher, président du Sénat.

En porte-voix assidu, Sauvadet le colosse fait écho aux préoccupations des 103. Et lance l’alerte lorsqu’il le faut ! Récemment encore, sur le sujet des mineurs non accompagnés… « Nous avons épuisé toutes les possibilités d’accueils. Les personnels sont sous tension. J’ai redit aux ministres que c’est à l’État d’assumer la charge de la gestion des flux migratoires ». Salvateur retour aux réalités. Plus que jamais, François Sauvadet l’affirme : « le Département est une idée moderne ». Oui, la France peut compter sur ces remparts fidèles.

