Temps de lecture estimé : 4 minutes

Qui ne connaît pas « Babette » ? Cette chef exemplaire, aimée des Français, a fait les belles heures du service public dans des émissions comme « C à Vous » sur France 5, ou encore « Les Recettes de Babette » sur France Ô. Elle se confie à ÉcoRéseau Business.

Elle est la meilleure ambassadrice de l’Outre-mer. Babette de Rozières raconte, dans un ouvrage pimenté, son expérience d’élue locale : La Face cachée de la politique en Île-de-France (Orphie). Valérie Pécresse est rhabillée pour l’hiver.

Généreuse, chaleureuse, opiniâtre et pleine de franchise… Tout ce qu’on aime chez Babette de Rozières ! Son formidable restaurant, La Case de Babette, est un écrin préservé à Maule, dans les Yvelines, où l’on peut déguster les meilleures spécialités créoles.

En 2014, une certaine Valérie Pécresse vient y déjeuner. Alors simple députée des Yvelines, l’ambitieuse qui se rêve déjà à la tête de l’Île-de-France cherche à se constituer une équipe. Elle repère en Babette de Rozières une possible colistière… Et un rayon de soleil sur une campagne qui s’annonce déjà bien terne. La virtuose des fourneaux hésite pendant plus d’un an, et, face à l’insistance de la candidate, finit par dire oui… Malgré le pessimisme de son mari, qui tente de la dissuader d’entrer dans ce monde des faux-semblants qu’est la politique.

Île-de-France, ton univers impitoyable…

Pendant la campagne, « Babette » abandonne ses émissions et s’élance à 100 % dans cette nouvelle aventure. Valérie Pécresse dit vouloir la nommer vice-présidente en charge du tourisme et de la gastronomie. La campagne de 2015 est difficile, il s’agit de ravir à la gauche une région qu’elle détient depuis 17 ans. Valérie Pécresse, dont chacun connaît la froideur, doit une fière chandelle à Babette de Rozières, qui est un atout considérable sur les marchés. En bonne chiraquienne, « Babette » sert les mains, s’intéresse à tout le monde, parvient à convaincre grâce à son charisme et sa force d’âme. Valérie Pécresse, juste derrière, minaude : « Elle est chocolat et moi je suis vanille » (sic)…

Une fois élue, Valérie Pécresse reçoit Babette de Rozières dans son bureau, farfouille dans ses papiers et lui annonce que la responsabilité tant promise ne lui incombera pas… Loin de se démonter, la chef accepte la mission au rabais que lui propose la présidente de région. Nommée déléguée spéciale de la région à la Cité de la gastronomie, la Guadeloupéenne doit superviser le projet. Elle se rend à Rungis et comprend tout de suite que l’affaire est une « coquille vide ». Site au bord de l’autoroute, frôlé par les camions, jonché par les poubelles… Lorsqu’elle en fait part à sa présidente de région, celle-ci dodeline et tergiverse… « Valérie est du genre à pisser dans un violon ».

« Babette », qui n’a pas le goût d’être inutile, « mouille la chemise » pour défendre l’excellence francilienne. Elle parviendra à imposer à Valérie Pécresse son superbe projet de parcours de la gastronomie. Elle initie, au nom de la région, une école de cuisine antillaise dans les locaux du superbe Hôtel de la Marine, place de la Concorde.

L’incroyable mépris de Valérie Pécresse

En 2021, Valérie Pécresse est réélue en Île-de-France. Babette de Rozières repart pour un tour à ses côtés. Mais, ô surprise, « Valérie », à peine confirmée dans ses fonctions, trahit sa promesse faite aux Franciliens. Celle qui jurait ses grands dieux qu’elle se consacrerait à l’Île-de-France s’élance en fait… dans la course élyséenne ! Babette de Rozières, contrairement aux « sbires et autres toutous » qui entourent la candidate, ose lui dire ses quatre vérités. Elle l’affronte : « Tu vas t’abîmer ! ». Prémonitoire… Valérie Pécresse n’écoute pas les conseils et fonce droit dans le mur.

Fidèle, Babette de Rozières s’engage à contre-cœur dans la campagne. Très vite, elle perçoit « le caractère dénué de sens d’une campagne qui n’a ni queue ni tête » ; façon « auberge espagnole ». Évidemment, elle tente d’alerter, lorsqu’elle remarque que la candidate n’a pas un mot dans son programme à propos de l’Outre-mer ! Un mépris contre lequel elle s’insurge. La directrice de cabinet de Valérie Pécresse finit par l’appeler en catastrophe et lui demande d’écrire à la va-vite quelques lignes sur le sujet. Elle y consacre tout un week-end, au grand dam de son mari adoré, qui espérait un peu de repos !

« Valérie n’a aucune parole ! »

Babette de Rozières ne ménage pas ses efforts. Fin janvier 2022, la chef organise comme chaque année le salon de la gastronomie des Outre-mer. Elle presse sa candidate d’y venir pour enfin adresser un mot aux 2,7 millions de Français ultramarins. Valérie Pécresse lui annonce qu’elle viendra à 11 heures. Vaillante, la chef active ses réseaux, appelle les pontes et les grandes figures de ces territoires à se rassembler sur son stand. Chacun est donc sur le pont pour accueillir la candidate LR. Tout le monde fait le pied de grue. Belle séquence en perspective.

Seulement voilà : à 11 heures, la candidate appelle pour dire… qu’elle viendra à 16 heures ! Déçue, Babette fait des merveilles avec son sens de l’hospitalité, sauve la situation et invite ses invités à patienter au restaurant. Mais à 16 heures, la candidate rappelle : « J’ai un lumbago, je ne peux pas venir ». Babette de Rozières en tire la seule conclusion possible : « L’Outre-mer, elle n’en n’a rien à foutre ! ».

Babette de Rozières décide de claquer la porte



8 mars 2022. Babette de Rozières décide qu’elle en a assez vu. L’aboutissement d’une très longue déception. Elle s’invite sur l’antenne de CNews et signe une des meilleures séquences de la dernière présidentielle. Elle va arracher le rideau de mensonge. Dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Alors que Valérie Pécresse est encore donnée au second tour dans bien des sondages, Babette la valeureuse décide de claquer la porte d’une campagne zombifiée. « C’est une campagne à coups de WhatsApp, […] dépourvue de densité humaine, qui n’a pas de sincérité, qui ne touche pas le cœur des Français ». Avec les compliments de la maison !

Un tel mépris pour l’Outre-mer ne peut qu’indigner… Aujourd’hui encore, alors qu’Élisabeth Borne visite l’Île de la Réunion, la chef rit sous cape : « Je pense qu’elle va être effrayée ! ». Malgré tout, elle souligne que « la Première », qu’elle connaît assez bien, est une femme digne et à l’écoute, désireuse de mieux connaître les réalités ultramarines.

L’Outre-mer est plus que jamais une chance pour la France. Babette de Rozières, ambassadrice inlassable de ces territoires, compte bien poursuivre son combat. Le tout sans langue de bois et droit dans les yeux. Nous adressons un coup de chapeau à cette femme vraiment libre.

Les Indiscrets d’ERB

Babette de Rozières : son amitié avec le roi du Maroc • Dans une autre vie, Babette de Rozières a été la cuisinière personnelle de SM. le Roi Mohamed VI. Le souverain, très friand de cuisine créole, raffolait des acras de morue ! Babette de Rozières nous le confie : « Il danse comme un Antillais ! ». Elle continue : « Le roi est un homme simple, plein d’humilité et très attentionné. Nous nous voyons toujours lorsqu’il vient à Paris. Je pense souvent au prince héritier [Hassan du Maroc, ndlr]. Je l’ai tenu dans les bras lorsqu’il était tout bébé ! ». La Royauté semble parfois plus sincère que la République…