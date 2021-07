On parle parfois de pavé dans la mare. C’en est un, au sens littéral du mot, un « pavé » de livre qu’a publié en mars de cette année notre confrère Christophe Labarde chez Plon, Les grands fauves. Labarde est un ancien reporter du Figaro, auteur, directeur et éditeur de revues. Le pavé de 520 pages en question s’intitule Les grands fauves. Qui sont-ils ? Claude Bébéar, Vincent Bolloré, Bernard Arnault, David de Rothschild, Serge Kampf, Michel Pébereau, Henri Lachmann, Didier Pineau-Valencienne, Jean-René Fourtou, Thierry Breton… Qu’est-ce qui les réunit ? La création d’une association archidiscrète, Entreprise et Cité, le genre de petite société entre puissants qui ne se réunit pas pour parler de la pluie et du beau temps. De tels « grands fauves », sous la houlette de Claude Bébéar, le créateur ou le « façonneur », comme l’écrit Christophe Labarde, de l’assureur Axa, de BNP-Paribas, de Vivendi… Un rien complaisant pour le mentor Bébéar. Et désormais, un peu obsolète. Entreprise et Cité doit réunir d’autres manitous…