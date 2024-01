Temps de lecture estimé : 2 minutes

Chaque année, vous prenez de bonnes résolutions. Mais, rien n’y fait. Aux 15 mois du mois de janvier, elles sont déjà de l’ordre du passé. Même le dry january est un véritable parcours du combattant pour vous ? Voici quelques techniques pour augmenter vos chances de les tenir jusqu’à la fin en 2024.

Choisissez les bons objectifs

Vous échouez chaque année ? C’est parce que vous ne choisissez pas des objectifs réalistes. Vous êtes trop ambitieux parce que vous vous sentez pousser des ailes à cause de l’année qui commence. Pourtant, inutile de viser la perfection. Choisissez des buts que vous pouvez atteindre. Et, vous ne serez pas découragé en cours de route.

Par exemple, si votre résolution est de faire de l’exercice régulièrement, commencez par vous fixer un objectif de deux à trois séances par semaine, puis ajustez-le au fur et à mesure que vous progressez.

Prévoyez un plan d’action

C’est beau de définir des objectifs. Mais, certains se contentent de cela. Il faut aussi prévoir comment vous allez les atteindre. Réalisez un plan. Et, mettez une limite de temps pour chaque étape.

Exemple : cette année, vous allez manger plus sainement. Donc, vous devez prévoir des repas à l’avance. Faites une liste des courses pour faciliter votre passage dans les supermarchés. Et, vous éviterez les tentations. Établissez aussi un plan d’action pour faire vos achats rapidement et restez le moins longtemps possible dans le magasin.

Agissez sans plus attendre

Cette année, vous allez changer de carrière et travailler dans un domaine que vous aimez. C’est une excellente résolution. Mais, n’attendez pas trop avant de mettre le train en marche. Vous risquez de perdre vos idées.

Commencez déjà par créer un nouveau CV. Cela vous servira pour postuler dans les boîtes qui vous intéressent. Ou, c’est une première étape pour évaluer les formations ou les renforcements de capacité que vous devez faire avant de vous lancer.

Trouver un partenaire de résolution

Partager vos résolutions avec un ami ou un membre de la famille peut faire toute la différence. Trouver un partenaire vous offrira le soutien dont vous avez besoin. Et, cela partagera la responsabilité de la réalisation d’objectifs. Vous augmenterez ainsi vos chances de réussite.

Vous pouvez échanger des idées. Mais surtout, vous aurez quelqu’un avec qui célébrer vos réussites. Et, en cas de coup dur, vous aurez un soutien pour surmonter les obstacles. Il n’y a rien de tel qu’une équipe. Cela renforce non seulement votre engagement envers vos résolutions, mais crée également un environnement positif propice à la réussite.

N’attendez pas un miracle

Oui, vous souhaitez réussir vos bonnes résolutions de l’année. Oui, il vous tarde de voir les résultats. Mais, n’attendez pas un miracle. Les changements ne se font pas du jour au lendemain. Et, si vous faites les choses de manière trop drastique, vous risquez aussi de vous décourager.

Intégrez progressivement les changements dans votre vie quotidienne. Exemple, vous comptez méditer tous les jours. Quelques minutes le matin suffiront amplement pour commencer. Puis, augmentez la durée au fur et à mesure que vous vous habituez.

Célébrez les petites victoires

Il importe de célébrer chaque étape de votre parcours. Cela vous donnera du courage pour continuer jusqu’à la fin de l’année. Ne vous concentrez pas uniquement sur l’objectif final de votre année.

Vous avez tenu le régime depuis un mois ? Une petite danse de la joie. Vous avez respecté les entraînements depuis 2 semaines sans manquer une seule séance ? Une petite félicitation à vous-même. Et gardez en tête ces petites réussites pour vous permettre de tenir bon. Ce n’est pas le moment de tout laisser tomber.