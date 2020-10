Effet des générations Y, Z ou pas, le « non » se démocratise en entreprise. On l’apprend même dans les business schools. C’est dire ! Tendance donc ? À une ou deux conditions près.

Séquence souvenir. Paul Courtaud est un jeune patron d’entreprise. À tout juste 25 ans, il a déjà monté trois boîtes. L’actuelle : Néobrain, spécialisée dans l’intelligence artificielle au service de la détection de talents et de la montée en compétences. Et, dans sa jeune carrière, un « non » lui est bien resté en mémoire, comme un grain de sable capable de gripper une mécanique pourtant bien huilée. « La société comprenait une salariée, particulièrement investie, engagée. Avec un bilan positif. Elle était au top ! J’ai voulu la faire devenir associée. Elle a répondu « non » ! Pas envie de plus. Pas envie de remettre en question son équilibre familial. Ce qui a semé une graine qui a détérioré la relation. L’état d’esprit s’est dégradé. Je proposais clairement une échelle. Ce refus m’a perturbé. Elle a fini par partir. » Un cas parmi tant d’autres d’un « non » nocif.

Une révolution culturelle ou générationnelle

Pas facile de dire non ! Et pas toujours facile non plus de recevoir le non ! Mais il va falloir s’y faire. Didier Pitelet, CEO de Henoch consulting, expert chevronné en management et communication, vient de consacrer un livre à ces trois petites lettres, La révolution du non (éditions Eyrolles). L’émergence d’un mouvement. « Voici trente ans, le ou la salarié.e était docile, même s’il.elle n’en pensait pas moins, commente celui qui est à l’origine du concept de la marque employeur. Avec la génération Y, on peut noter une fracture. Elle a importé de l’individualisme dans l’entreprise, simple prolongement de la société civile. La tendance de fond à vouloir remettre en question l’ordre établi quand il n’est pas exemplaire est perceptible. Il n’y a qu’à regarder l’explosion des abandons de poste, avec les zèbres (les QI supérieurs à la moyenne, d’au moins deux écarts types). L’entreprise est un concept collectif qui se heurte à la montée en puissance de l’individuel. De quoi ébranler le modèle d’organisation des entreprises. De quoi impacter le management. » À poser le sujet, on s’aperçoit qu’il est loin d’être anodin.

Condition sine qua non

Loin d’être léger, le « non » peut se traduire en espèces sonnantes et trébuchantes. Autre séquence souvenir. Avant de piloter un cabinet conseil baptisé Ethikonsulting et d’intervenir à l’Essec, Isabelle Rey-Millet a été responsable de promotion des ventes chez Lafarge. Elle a su écouter un collaborateur de terrain qui a dit non au nouveau process industriel d’uniformisation – et donc a priori de réduction des coûts – de la taille des palettes dédiées à recevoir des enduits de façade. Trop larges, elles ne rentraient plus dans les fourgonnettes des entreprises en bâtiment, leurs clients, avec, à la clé un manque à gagner bien supérieur à l’économie réalisée avec les dimensions des palettes. « Savoir dire pourquoi non est essentiel, explique celle qui se définit elle-même comme une rebelle du management. La forme est alors plus importante que le fond. Si le manager à qui s’adresse ce refus l’interprète comme une atteinte portée à son ego, une contestation de son autorité, alors on peut rentrer dans le mur ! »

Dire non, ça s’apprend !

« Il n’y a pas de bonne entreprise qui n’accepte pas le non, résume Olivier Staebler, à la tête d’Ippon technologies, société de conseil dans le domaine des systèmes d’information, même si la vision hiérarchique persiste encore. Ça s’apprend avec l’expérience. » Et même, ça s’apprend, tout court. Il n’y a qu’à regarder les sites Internet de certains établissements d’enseignement supérieur. « Savoir dire non en gardant des relations positives » pour Skema business school, « Savoir dire non à un candidat » chez Kedge ou bien encore y voir une séquence sur le canal de Xerfi, signée de Frédéric Fréry, d’ESCP business school… Professeur à Kedge, Arnaud Lacan l’a inscrit au programme de ses interventions : « Les jeunes sont beaucoup plus dans la relation de pair à pair, explique-t-il. Aussi, le non est-il mieux accepté. Charge à nous de leur apprendre à mettre les formes, à se situer dans le respect de la performance de l’entreprise. Et, aux plus anciens, à écouter et à ne pas tomber dans le travers du symptôme d’hubris, à ne pas devenir intolérants à la contradiction. » Bref un créneau pour les formations initiale et continue.

Murielle Wolski