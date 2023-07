Temps de lecture estimé : 2 minutes

Que votre entreprise l’appelle SGRH ou SIRH, les deux termes font référence au système utilisé pour gérer efficacement les employés. L’utilisation d’un logiciel de gestion des ressources humaines vous fera gagner un temps précieux et constitue une aide pour les services RH. La dernière chose que vous ou l’un de vos employés souhaitez faire est d’accéder à des données importantes sur plusieurs serveurs différents. Simplifiez donc votre quotidien en consolidant plusieurs processus sur une seule plateforme. Continuez à lire pour découvrir le coût du logiciel de gestion des ressources humaines !

Le coût moyen d’un software SIRH, selon Software Path, est d’environ 12 625 dollars, soit 210 dollars par mois sur une période de 5 ans. Il est également important de noter que ce montant est une moyenne par utilisateur. Par conséquent, vous devez prendre en compte le nombre d’utilisateurs pour calculer l’option la plus abordable pour votre équipe.

Veuillez noter que les taux de change et les frais de licence varient en fonction du pays et du marché.

Taille de l’entreprise

La taille de votre entreprise est un facteur important à prendre en compte lors de l’évaluation du coût d’un système de gestion des ressources humaines.

Les entreprises de plus grande taille ont généralement besoin de fonctionnalités plus complexes, ce qui augmente le coût total. Vous devez donc établir votre budget en conséquence. Talentia propose des solutions pour les ETI, ce qui signifie que vous trouverez une option adaptée répondant aux attentes de votre entreprise.

Fonctions spécialisées

Si vous avez besoin de nombreuses fonctions spécialisées dans un logiciel, préparez-vous à payer davantage. Cependant, de nos jours, la plupart des entreprises de logiciels proposent une large gamme de services, ce qui permet même aux entreprises de taille moyenne de trouver des solutions abordables.

Assurez-vous de sélectionner uniquement les fonctions dont vous avez besoin pour consolider les tâches les plus laborieuses. Voici quelques-unes des options les plus demandées choisies par les responsables des ressources humaines :

Un outil unique de gestion des données

Suivi des candidatures

Formation et développement du personnel

Accessibilité via le cloud

Nombre d’employés

Un autre facteur de coût qui influe est le nombre d’employés. Plus une entreprise compte d’employés, plus elle aura besoin de fonctionnalités supplémentaires. Certaines entreprises de logiciels proposent même un prix par personne au lieu d’un coût total fixe.

Choisissez la meilleure option pour votre équipe, même si cela signifie dépenser un peu plus. Savoir que tout le temps, les congés, les charges de travail et les données de vos employés seront enregistrés correctement et efficacement apporte la tranquillité d’esprit.

Options personnalisées

La plupart des entreprises préfèrent un produit personnalisé. Cela les aide à se démarquer et à attirer l’attention des clients.

Avant de vous laisser emporter par tous les extras, vérifiez ce qui est inclus, en particulier en ce qui concerne les intégrations et la gestion des comptes. Concentrez-vous sur les outils qui permettent d’accéder à des informations à jour en temps réel pour aider à établir la direction stratégique de votre entreprise.