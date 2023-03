Temps de lecture estimé : 2 minutes

Vendredi 31 mars se déroulera la 24e édition du salon de l’Analyse Technique, au 16 rue Jean Rey (75015, Paris). « Un événement qui permet surtout aux visiteurs (professionnels ou particuliers) de mieux se former, de mieux comprendre le fonctionnement des marchés, et de les conduire à rechercher et à réfléchir aux meilleurs outils pour progresser », peut-on lire sur le site du salon. André Malpel, professeur à l’université Paris-Dauphine et fondateur et directeur général de l’agence IAT, organisatrice de l’événement, répond à nos questions.

À qui s’adresse ce salon ?

C’est un salon grand public gratuit, ouvert à quiconque s’intéresse à l’analyse technique des marchés financiers. Aujourd’hui, on a une panoplie de visiteurs, avec environ 20 % de professionnels du trading et 80 % d’investisseurs actifs. Sur l’âge, c’est plus intéressant puisque le salon accueille un public très hétérogène. La plus jeune personne, pour mémoire, à avoir assisté à ces conférences avait… 15 ans ! La plus âgée ? 94 ans. Au global, le public se répartit ainsi : un tiers a moins de 25 ans, un tiers se situe entre 25 et 60 ans, et un dernier tiers dépasse les 60 ans. Chaque année, on tourne aux alentours de 4 000 à 5 000 visiteurs sur la journée.

À quoi s’attendre lors de cette journée ?

Sur le contenu, vous avez deux types de conférences. Des conférences plutôt méthodologiques, pédagogiques. Il s’agit de mieux faire connaître des méthodes existantes que les intervenants utilisent ou qu’ils ont eux-mêmes créés. Et puis il y a des conférences qui permettent de faire des prévisions. Ce sont des débats dans tel ou tel secteur. On parle bien de calcul de probabilité, on ne fait pas de la prédiction. L’idée sous-jacente vise à optimiser les informations contenues dans le carnet d’ordre pour mieux les utiliser. On met également l’accent sur les nouveaux outils d’analyse technique.

Un conseil pour les débutants ?

Oui, il faut bien cibler ses conférences avant de venir. Cette année, nous avons voulu augmenter le nombre de conférences, et rendre le format plus interactif. Cela représente donc une trentaine de conférences classiques, et une vingtaine de conférences sous forme d’ateliers. Alors non, impossible de tout voir ! J’organise, pour ma part, une conférence le vendredi 31 mars à 9 h 30 intitulée « Elliott et Wyckoff contre les Gafam ». L’objectif de cette conférence sera de présenter les vagues de Ralph Nelson Elliott et la méthode de Richard Wyckoff, lesquelles peuvent aider encore aujourd’hui à analyser et à trader les titres des Gafam, ainsi que ce qui les distingue. Il s’agit de deux approches complémentaires pour l’analyse technique.

Propos recueillis par Geoffroy Gameiro