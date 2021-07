Temps de lecture 1’15

Un partenariat entre Edhec et Potential Talent Consulting.

La diversité et l’inclusion sont-elles clés pour l’avenir du travail ? C’était le thème du webinaire organisé le 26 mars 2021 par Sandra Richez, directrice du programme GMBA. Avec comme invité Robert Baker, Disruptor in Residence du MBA de l’Edhec et champion de la diversité et de l’inclusion sur le lieu de travail.

Même si de nombreuses entreprises encouragent la diversité et l’inclusion, l’entreprise inclusive et diversifiée est loin d’être une réalité. De multiples initiatives sont lancées, des sommes importantes sont investies… pour autant, cela ne s’est pas encore traduit par de réelles améliorations pour les personnes issues de milieux, de cultures, de genres ou d’identité différents. Aujourd’hui encore, 80 % des dirigeants d’entreprise sont des hommes.

Diversité et inclusion : une priorité grandissante

Cela dit, la diversité et l’inclusion sont progressivement reconnues comme un facteur essentiel de réussite, tant par les entreprises que par les employé·es. « Les entreprises doivent accorder plus d’attention à la diversité et à l’inclusion afin d’attirer et de retenir les meilleurs talents, mais aussi mieux répondre aux attentes de leurs clients, qui sont de plus en plus divers, explique Robert Baker, PDG de Potential Talent Consulting. Ce qui contribue également à satisfaire les investisseurs, lesquels exigent des conseils d’administration plus diversifiés et des projets et valeurs qui vont au-delà de la quête de rentabilité. »

Selon Robert Baker, évoluer vers un marché réellement inclusif nécessite de nouvelles compétences. « Les dirigeants de demain doivent acquérir des compétences axées sur l’intelligence émotionnelle et prendre conscience de leurs propres privilèges et biais afin d’être à l’aise en matière de diversité et d’inclusion. Leur enjeu sera de réussir à intégrer dans leurs équipes des employé·es aux origines, cultures et identités différentes et d’en tirer le meilleur parti. »

Former des leaders inclusifs pour un monde véritablement inclusif

Robert Baker a rejoint l’Edhec en tant que Disruptor in Residence de la diversité et de l’inclusion en mars 2021 : « Nous devons accélérer le rythme de développement des entreprises en matière de D et I, souligne-t-il. Il s’agit d’aider les leaders de demain à faire preuve d’un véritable impact sur les questions de D et I. Mon rôle, c’est d’inspirer les étudiants du programme Global MBA et d’y injecter davantage de réflexion D & I afin que les futurs leaders comprennent mieux comment intégrer dans leurs équipes des personnes ayant des origines, une culture et des identités différentes. »