Avec les banques, les assurances font partie des rares entreprises d’envergure nationale à déployer une réelle proximité vis-à-vis de leurs clients. Un double atout nécessaire pour bâtir une relation de confiance avec les assurés, selon Xavier Desbissons, agent général MMA à Caen (Normandie).

L’odeur du pain chaud. Des pâtisseries bien rangées, toutes plus alléchantes les unes que les autres. Les baguettes alignées, craquantes à souhait. Si les Français aiment tant se rendre chez leur boulanger, c’est, bien-sûr, avant tout pour y acheter ce pain qui est à la base de leur alimentation. Mais pas seulement : commerce de proximité par excellence, la boulangerie est, dans l’Hexagone, d’abord et avant tout un lieu de convivialité, de partage et de lien social. On aime son boulanger, et il nous le rend bien. Mais, alors que plus de huit Français sur dix (84%) se disent attachés à leurs commerces de proximité, peu font partie, comme les assureurs, du « club » des rares acteurs d’envergure nationale – voire internationale – à pouvoir se targuer d’entretenir une réelle proximité avec leurs clients.

La puissance d’un grand groupe, la proximité d’un acteur de la vie locale

Comme l’observe Florian Prissé, agent général MMA à Niort, « être assuré ne suffit pas, il faut être rassuré » : « l’assureur est surtout là quand il y a un problème », reconnaît l’agent niortais, selon qui les assurés auront « toujours besoin d’un interlocuteur, plus que d’un répondeur téléphonique ». Des propos que reprend volontiers à son compte Xavier Desbissons, lui aussi agent MMA, à Caen et à Flers (Normandie) : « la confiance est un aspect fondamental de notre métier et l’assuré qui va voir son assureur local créera avec lui une relation de confiance ». « Nos clients ne sont pas X, Y ou Z, au bout d’une ligne de téléphone ou à travers un dossier numérique », poursuit l’assureur normand : « nos clients sont M., Mme, artisan, professionnel ou entreprise avec des problématiques spécifiques, que nous décryptons, analysons et auxquelles nous apportons des réponses, des solutions ».

Proches de leurs clients, les assureurs locaux sont aussi, en raison du coût parfois très important des dommages qu’ils couvrent, nécessairement adossés à de grands groupes. Des acteurs de premier plan dont la force de frappe s’apprécie au nombre d’agences disséminées sur l’ensemble du territoire. Le mutualiste MMA dispose, par exemple, de 1 604 agences en France : chaque particulier, chaque entreprise peut ainsi compter sur un agent MMA proche, disponible et au fait des particularités du tissu socio-économique local. Groupama s’appuie, quant à lui, sur environ 2 000 agences, réparties en France et dans une dizaine de pays. Un savant alliage de puissance et de proximité qui n’est sans doute pas pour rien dans le fait que près de huit Français sur dix (78%) expriment leur confiance envers leur assureur – contre « seulement » 65 % qui accordent leur confiance à leur banque.

Des assureurs qui agissent dans et pour les territoires

Couplée à ces moyens colossaux, cette proximité permet aux assureurs de jouer un rôle prépondérant dans la vie locale. Plus, évidemment, que de « simples » commerçants qui, pour proches du consommateur qu’ils soient, n’ont ni les moyens ni la vocation de peser sur le destin collectif du territoire où ils exercent leur activité. Davantage aussi que la plupart des grands groupes nationaux ou internationaux qui, disposant certes des moyens d’influer sur l’économie locale, se désintéressent bien souvent de la vie des habitants de tel ou tel territoire. Si un peu plus d’un salarié français sur dix (13%) travaille au sein de multinationales étrangères, celles-ci ont beaucoup contribué à la désindustrialisation de la France et se montrent, en général, bien peu enclines à y payer leur juste part d’impôts.

Grands groupes par essence, les assureurs sont, au contraire, intrinsèquement liés au tissu local dans lequel ils s’insèrent. Un engagement qui se mesure, par exemple, dans leur manière de s’impliquer dans la vie associative. Les quelque 1,5 million d’associations actives dans la culture, les loisirs ou le social emploient 1,8 million de salariés en France : autant de travailleurs et de dirigeants qui, quel que soit leur domaine d’activité, ont tous besoin d’une ou de plusieurs assurances pour les couvrir contre de multiples risques – des risques que seul un assureur engagé localement peut leur permettre de mesurer et d’assurer. Comme le résume Xavier Desbissons, « à l’heure du ‘’made in France’’ et du besoin de développer notre production en France, MMA délivre des produits d’assurance français, avec un service 100 % français ». « Nous misons en effet sur le local », conclut l’agent de Caen, « car cela résonne en chacun de nous ». Un peu comme le bon pain.