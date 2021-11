Temps de lecture constaté 2’30

Qui ? Simplement Français

Quoi ? une boutique en ligne qui recense divers produits non-alimentaires made in France.

Le salon du made in France se tiendra du jeudi 11 au dimanche 14 novembre à Paris, pour à nouveau mettre en lumière les savoir-faire hexagonaux. Avec sa boutique en ligne Simplement Français, Camille Girard, elle aussi, fait rayonner les produits fabriqués en France. « Pas forcément les plus sexy », sourit-elle, mais les produits utiles du quotidien. Portrait.

« À la fin de mes études, j’allais régulièrement au marché, situé en bas de chez moi, je trouvais donc facilement des produits alimentaires locaux mais pour les autres produits… j’avais beaucoup plus de mal, et difficile de se rendre vraiment compte d’où vient ce que l’on achète dans les grandes surfaces », nous raconte Camille Girard, fondatrice de Simplement Français. Le concept est né en 2019, la boutique – réellement – en 2021, la jeune femme a lâché son CDI dans la com’ pour ouvrir sa propre boutique en ligne.

Qu’est-ce qu’on y trouve ?

Oubliez les produits alimentaires – sauf la nourriture pour animaux. Sur Simplement Français vous trouverez : liquide vaisselle, éponges, shampoings et gels douche, sacs-poubelle, sprays multi surfaces, dentifrices… et même couches pour bébés ! Et le tout estampillé made in France. « L’objectif tend vraiment à reprendre tous les rayons des grandes surfaces, hors alimentaire », résume Camille Girard.

Simplement Français ne fonctionne pas comme une marketplace, c’est une boutique. « On ne prend pas de commission, on achète nous-mêmes les produits fabriqués en France et on les revend […] On a donc un stock, les produits partent de notre entrepôt – situé en région lyonnaise », nous confie l’entrepreneuse. Pour vous consommateur·rice, rien de plus simple, il suffit de vous constituer un panier sur le site et le tout vous sera livré « en une fois pour éviter la multiplication des frais de port », précise Camille, avant de récupérer votre colis directement chez vous ou dans un point relais. La démarche se veut accessible, « tout le monde peut recevoir son colis, que vous viviez à Paris ou dans la Creuse », insiste la fondatrice.

Une approche tournée vers la préservation de l’environnement

Pour s’assurer que l’ensemble des produits relèvent bien du made in France, Camille Girard a eu recours à « La Belle Note », un système de notation qui repose sur les lieux de fabrication de tel ou tel produit, « on demande aux marques l’ensemble des étapes d’un produit, d’où viennent les matières premières, le lieu de fabrication, d’assemblage etc », puis on leur met une note sur 10, précise la fondatrice de Simplement Français. Une manière de garantir toute transparence.

D’autre part, la boutique en ligne se veut écoresponsable. Simplement Français réutilise au maximum les emballages des fournisseurs, « pas de plastique dans nos colis ! », assure Camille Girard, alors l’aventurière récolte du papier journal dans toute la ville de Lyon, voilà le prix à payer mais cela en vaut sans doute la peine. Hormis pour le verre par exemple, « là on a recours à de l’amidon de maïs soufflé ». Bref, des vertus qui laissent entrevoir un avenir certain pour Simplement Français, « on s’attend à ouvrir d’autres entrepôts », se réjouit la défenseure du made in France, convaincue d’un avant et d’un après covid quant à la consommation des Français·es.

Geoffrey Wetzel