Qui ? Petty Well

Quoi ? « Des pâtées et croquettes sans céréales adaptées aux besoins de votre chien et de votre chat »

Lorsque la passion rencontre l’entrepreneuriat… C’est l’histoire de Petty Well, ce site Internet qui promet pâtées et croquettes sur-mesure pour vos chats et chiens, et ce, en toute transparence. Sacha Bigiaoui, un des fondateurs de la marque, nous explique le concept, né dans la tête de deux entrepreneurs amoureux des animaux.

Trop gras, trop salé, trop sucré. Nous autres, êtres humains, sommes mis en garde contre les aliments nocifs pour notre santé. Qu’en est-il de la nourriture destinée à nos bêtes poilues ? Trop de sucre, trop d’additifs, trop de céréales et aussi – et surtout – un terrifiant manque de transparence. Il est temps de réagir : la révolution des quadrupèdes est en marche. Eux-aussi veulent prendre part à la tendance healthy, avoir le poil soyeux et être en bonne santé. Présentons leur Sacha Bigiaoui, Alexis Zalta et leur alléchantes recettes sur-mesure Petty Well.

« De plus en plus de propriétaires de chats et de chiens s’inquiètent des dégâts de l’alimentation sur la santé de leur animal », affirme Sacha Bigiaoui, co-fondateur de Petty Well. Le choix de la nourriture des animaux de compagnie peut avoir un réel impact sur leur santé et leur durée de vie. Sacha prend notamment l’exemple des croquettes, qui constituent l’alimentation de base d’un chat français. Sur le marché, ce type de nourriture peut être bourré de glucides et surtout complètement dépourvu d’eau. Ainsi, peu hydraté : « Un chat sur quatre développe une maladie rénale », avance Sacha Bigiaoui.

Une histoire de passion

C’est à son retour de Hong Kong en 2018, que Sacha rencontre Alexis et son cane corso, Houna. Le premier vient de l’Edhec Business School, une grande école de commerce, le second est diplômé de Centrale Paris et spécialisé en biotech. La mayonnaise prend : les deux s’associent. Inspirés par les malheurs digestifs et dermatologiques de Houna, ils se lancent dans un projet qui « leur tient particulièrement à cœur » – selon les mots de Sacha Bigiaoui. Ils font de leur passion commune, les animaux, leur travail et se lancent dans l’aventure Petty Well.

Petty Well c’est un site Internet haut en couleur, attractif et ergonomique. Le concept est assez simple : « Sur le site, vous décrivez votre animal de compagnie et en fonction de vos réponses, Petty Well établit des besoins quotidiens et vous livre une box tous les mois, tous les deux mois ou tous les trois mois », explique le cofondateur de la marque.

Prenez par exemple, Tess est une chatte de 10 ans, stérilisée, croisée, de corpulence normale et qui vit principalement en extérieur – sauf les jours de grand froid. De quoi a besoin Tess ? « Tess est une chatte de 10 ans, non stérilisée avec un fort besoin en protéines pour maintenir sa musculature », répond Petty Well. Pour son premier essai Petty Well, Tess recevra donc 600g de croquettes au poulet et à la dinde contenant 89 % de protéines animales mais aucune céréale. Et pour ne rien gâcher, le packaging est 100 % recyclable ! Le tout pour 8,18 euros (le prix correspond à un test de deux semaines et n’est pas représentatif du prix au mois). Si le produit plaît à Tess, ses propriétaires pourront acheter les produits à la carte ou souscrire à un abonnement mensuel sans engagement.

Des services complémentaires

Le « sur-mesure », voilà sans doute ce qui différencie le concept de Sacha et Alexis de leurs concurrent·es. Mais pas seulement. « Il y a énormément d’offre mais il n’y a aucun acteur de qualité qui se démarque et ce secteur manque de transparence », déplore Sacha Bigiaoui. Alors les deux fondateurs ont élaboré leurs recettes avec un vétérinaire et un nutritionniste pour animaux. Et vous pouvez consulter l’intégralité des ingrédients de ces mêmes recettes en ligne lors de votre commande.

« Nous avons des retours assez élogieux », se félicite Sacha Bigiaoui. Forts de cette réussite, Alexis et Sacha étendent leur marché. Ils ont récemment lancé un nouveau projet avec Monoprix et proposent des croquettes en vrac dans le magasin de la rue de Marseille à Paris (XXe arrondissement). Ils envisagent également d’élargir leur gamme existante et d’investir le marché du plaisir coupable avec des « friandises pour chiens et chats », indique le cofondateur. Les deux acolytes espèrent aussi pouvoir offrir un accompagnement durable aux propriétaires grâce à des services complémentaires. « Nous souhaitons accompagner le client dans toute la durée de vie de son animal avec, par exemple, des conseils spécialisés, des services d’assurance ou la mise en relation avec des vétérinaires », nous confie Sacha. Et justement, pour éviter à Félix ou Médor les angoisses de la salle d’attente du vétérinaire, suivez les conseils de ces entrepreneurs, changez de croquettes !

